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Главная Экономика Только до 16 июня — что должны срочно сделать некоторые ФЛП

Только до 16 июня — что должны срочно сделать некоторые ФЛП

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Дата публикации 16 июня 2025 12:12
Изменение группы единого налога — что надо обязательно сделать ФЛП до 16 июня
Мужчина держит много документов. Фото: Freepik
Ключові моменти Изменение группы единого налога — для чего это нужно Переход на упрощенную систему — что стоит знать

В Украине завершается срок подачи заявления на изменение группы единого налога с III квартала 2025 года. Также ФЛП имеют только один день, чтобы перейти с общей системы налогообложения на упрощенную.

Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

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Налоговики напомнили, что 16 июня 2025 года — последний день, когда ФЛП могут подать в налоговую:

  • заявление о переходе на другую группу плательщика единого налога с III квартала 2025 года (п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодекса);
  • заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с III квартала 2025 года и расчета дохода за предыдущий календарный год (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Налогового кодекса Украины).

Изменение группы единого налога — для чего это нужно

Переход на другую группу плательщика ЕН осуществляется в случаях, когда ФЛП:

  • превышает предельный доход за текущий период;
  • желает уменьшить налоговую нагрузку (при условии, что это не противоречит выбранной группе);
  • нанимает больше работников, чем разрешено вашей группой ЕН, на которой он находится;
  • желает работать с контрагентами, доступными только на другой группе;
  • выбирает виды деятельности, разрешенные только для конкретной группы;
  • планирует стать плательщиком НДС (возможно только на III группе).

Заявление на смену группы плательщика ЕН следует подать в электронном формате через Электронный кабинет, лично в налоговой, или воспользовавшись услугами почты, не позднее чем за 15 дней до окончания текущего квартала, чтобы перейти с 1 числа следующего квартала.

Переход на упрощенную систему — что стоит знать

ФЛП может перейти с общей системы налогообложения на упрощенную, если это позволяет его годовой доход от бизнеса, или по другим причинам.

Сделать это можно с любого квартала, но только один раз в течение календарного года. Чтобы перейти на "упрощенку" с III квартала 2025 года, нужно подать в Государственную налоговую службу соответствующее заявление и расчет дохода за предыдущий календарный год до 16 июня 2025 года.

Как и в предыдущем случае, заявление подается онлайн через Электронный кабинет, лично в налоговой, или по почте.

Ранее мы писали, при каких условиях ФЛП могут не платить налоги.

Также узнавайте, за какие ошибки ФЛП в июне грозит наказание.

ФЛП налоги Налоговая служба календарь заявление
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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