Изменение группы единого налога — что надо обязательно сделать ФЛП до 16 июня

Только до 16 июня — что должны срочно сделать некоторые ФЛП
В Украине завершается срок подачи заявления на изменение группы единого налога с III квартала 2025 года. Также ФЛП имеют только один день, чтобы перейти с общей системы налогообложения на упрощенную.
Об этом сообщили в Главном управлении ГНС в Черкасской области.
Налоговики напомнили, что 16 июня 2025 года — последний день, когда ФЛП могут подать в налоговую:
- заявление о переходе на другую группу плательщика единого налога с III квартала 2025 года (п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодекса);
- заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения с III квартала 2025 года и расчета дохода за предыдущий календарный год (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Налогового кодекса Украины).
Изменение группы единого налога — для чего это нужно
Переход на другую группу плательщика ЕН осуществляется в случаях, когда ФЛП:
- превышает предельный доход за текущий период;
- желает уменьшить налоговую нагрузку (при условии, что это не противоречит выбранной группе);
- нанимает больше работников, чем разрешено вашей группой ЕН, на которой он находится;
- желает работать с контрагентами, доступными только на другой группе;
- выбирает виды деятельности, разрешенные только для конкретной группы;
- планирует стать плательщиком НДС (возможно только на III группе).
Заявление на смену группы плательщика ЕН следует подать в электронном формате через Электронный кабинет, лично в налоговой, или воспользовавшись услугами почты, не позднее чем за 15 дней до окончания текущего квартала, чтобы перейти с 1 числа следующего квартала.
Переход на упрощенную систему — что стоит знать
ФЛП может перейти с общей системы налогообложения на упрощенную, если это позволяет его годовой доход от бизнеса, или по другим причинам.
Сделать это можно с любого квартала, но только один раз в течение календарного года. Чтобы перейти на "упрощенку" с III квартала 2025 года, нужно подать в Государственную налоговую службу соответствующее заявление и расчет дохода за предыдущий календарный год до 16 июня 2025 года.
Как и в предыдущем случае, заявление подается онлайн через Электронный кабинет, лично в налоговой, или по почте.
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