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Головна Економіка Тільки до 16 червня — що мають терміново зробити деякі ФОПи

Тільки до 16 червня — що мають терміново зробити деякі ФОПи

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Дата публікації: 16 червня 2025 12:12
Зміна групи єдиного податку — що треба обов'язково зробити ФОПам до 16 червня
Чоловік тримає багато документів. Фото: Freepik
Ключові моменти Зміна групи єдиного податку — для чого це потрібно Перехід на спрощену систему — що варто знати

В Україні завершується термін подання заяви на зміну групи єдиного податку з III кварталу 2025 року. Також ФОПи мають лише один день, щоб перейти з загальної системи оподаткування на спрощену.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

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Податківці нагадали, що 16 червня 2025 року — останній день, коли ФОПи можуть подати до податкової:

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  • заяву щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку з III кварталу 2025 року (п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодексу);
  • заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування з III кварталу 2025 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України).

Зміна групи єдиного податку — для чого це потрібно

Перехід на іншу групу платника ЄП здійснюється у випадках, коли ФОП:

  • перевищує граничний дохід за поточний період;
  • бажає зменшити податкове навантаження (за умови, що це не суперечить вибраній групі);
  • наймає більше працівників, ніж дозволено вашою групою ЄП, на якій він перебуває;
  • бажає працювати з контрагентами, доступними лише на іншій групі;
  • обирає види діяльності, дозволені тільки для конкретної групи;
  • планує стати платником ПДВ (можливо лише на III групі).

Заяву на зміну групи платника ЄП слід подати в електронному форматі через Електронний кабінет, особисто в податковій, або скориставшись послугами пошти, не пізніше ніж за 15 днів до закінчення поточного кварталу, щоб перейти з 1 числа наступного кварталу. 

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Перехід на спрощену систему — що варто знати

ФОП може перейти із загальної системи оподаткування на спрощену, якщо це дозволяє його річний дохід від бізнесу, або з інших причин.

Зробити це можна з будь-якого кварталу, але тільки один раз протягом календарного року. Щоб перейти на "спрощенку" з III кварталу 2025 року, потрібно подати до Державної податкової служби відповідну заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік до 16 червня 2025 року.

Як і в попередньому випадку, заява подається онлайн через Електронний кабінет, особисто в податковій, або поштою.

Раніше ми писали, за яких умов ФОПи можуть не платити податки. 

Також дізнавайтеся, за які помилки ФОПам у червні загрожує покарання.

ФОП податки Податкова служба календар заява
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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