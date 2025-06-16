Зміна групи єдиного податку — що треба обов'язково зробити ФОПам до 16 червня

Тільки до 16 червня — що мають терміново зробити деякі ФОПи
В Україні завершується термін подання заяви на зміну групи єдиного податку з III кварталу 2025 року. Також ФОПи мають лише один день, щоб перейти з загальної системи оподаткування на спрощену.
Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.
Податківці нагадали, що 16 червня 2025 року — останній день, коли ФОПи можуть подати до податкової:
- заяву щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку з III кварталу 2025 року (п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодексу);
- заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування з III кварталу 2025 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України).
Зміна групи єдиного податку — для чого це потрібно
Перехід на іншу групу платника ЄП здійснюється у випадках, коли ФОП:
- перевищує граничний дохід за поточний період;
- бажає зменшити податкове навантаження (за умови, що це не суперечить вибраній групі);
- наймає більше працівників, ніж дозволено вашою групою ЄП, на якій він перебуває;
- бажає працювати з контрагентами, доступними лише на іншій групі;
- обирає види діяльності, дозволені тільки для конкретної групи;
- планує стати платником ПДВ (можливо лише на III групі).
Заяву на зміну групи платника ЄП слід подати в електронному форматі через Електронний кабінет, особисто в податковій, або скориставшись послугами пошти, не пізніше ніж за 15 днів до закінчення поточного кварталу, щоб перейти з 1 числа наступного кварталу.
Перехід на спрощену систему — що варто знати
ФОП може перейти із загальної системи оподаткування на спрощену, якщо це дозволяє його річний дохід від бізнесу, або з інших причин.
Зробити це можна з будь-якого кварталу, але тільки один раз протягом календарного року. Щоб перейти на "спрощенку" з III кварталу 2025 року, потрібно подати до Державної податкової служби відповідну заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік до 16 червня 2025 року.
Як і в попередньому випадку, заява подається онлайн через Електронний кабінет, особисто в податковій, або поштою.
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