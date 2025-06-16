Зміна групи єдиного податку — що треба обов'язково зробити ФОПам до 16 червня

Чоловік тримає багато документів. Фото: Freepik

В Україні завершується термін подання заяви на зміну групи єдиного податку з III кварталу 2025 року. Також ФОПи мають лише один день, щоб перейти з загальної системи оподаткування на спрощену.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Реклама

Читайте також:

Податківці нагадали, що 16 червня 2025 року — останній день, коли ФОПи можуть подати до податкової:

Реклама

заяву щодо переходу на іншу групу платника єдиного податку з III кварталу 2025 року (п.п. 298.1.5 п. 298.1 ст. 298 Кодексу);

заяву щодо переходу на спрощену систему оподаткування з III кварталу 2025 року та розрахунку доходу за попередній календарний рік (п.п. 298.1.4 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України).

Зміна групи єдиного податку — для чого це потрібно

Перехід на іншу групу платника ЄП здійснюється у випадках, коли ФОП:

перевищує граничний дохід за поточний період;

бажає зменшити податкове навантаження (за умови, що це не суперечить вибраній групі);

наймає більше працівників, ніж дозволено вашою групою ЄП, на якій він перебуває;

бажає працювати з контрагентами, доступними лише на іншій групі;

обирає види діяльності, дозволені тільки для конкретної групи;

планує стати платником ПДВ (можливо лише на III групі).

Заяву на зміну групи платника ЄП слід подати в електронному форматі через Електронний кабінет, особисто в податковій, або скориставшись послугами пошти, не пізніше ніж за 15 днів до закінчення поточного кварталу, щоб перейти з 1 числа наступного кварталу.

Реклама

Перехід на спрощену систему — що варто знати

ФОП може перейти із загальної системи оподаткування на спрощену, якщо це дозволяє його річний дохід від бізнесу, або з інших причин.

Зробити це можна з будь-якого кварталу, але тільки один раз протягом календарного року. Щоб перейти на "спрощенку" з III кварталу 2025 року, потрібно подати до Державної податкової служби відповідну заяву та розрахунок доходу за попередній календарний рік до 16 червня 2025 року.

Як і в попередньому випадку, заява подається онлайн через Електронний кабінет, особисто в податковій, або поштою.

Раніше ми писали, за яких умов ФОПи можуть не платити податки.

Також дізнавайтеся, за які помилки ФОПам у червні загрожує покарання.