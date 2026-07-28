Тарифы в Украине: сколько будет стоить куб газа для населения с 1 августа 2026 года

Стоимость газа в Украине с 1 августа 2026 года. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 1 августа для большинства потребителей газа ничего не изменится — цена на топливо останется такой же, как и сейчас. Клиенты ГК "Нафтогаз Украины" и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр, а это около 98% всех бытовых потребителей.

О том, сколько будет стоить куб газа для населения с 1 августа и когда могут повысить тарифы на голубое топливо в Украине, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько будет стоить газ для украинцев с 1 августа 2026 года

В "Нафтогазе" сообщили, что тарифный план "Фиксированный" официально продлили до 30 апреля 2027 года. Это означает, что до этого времени повышение стоимости газа для бытовых клиентов, пользующихся этим тарифом, не планируется.

Условия тарифного плана "Фиксированный". Фото: Скриншот/Нафтогаз

Изменить тариф можно только по собственному желанию — если самостоятельно перейти на другое предложение. Присоединиться к тарифу "Фиксированный" могут и новые клиенты компании, выбрав его при оформлении заявки.

В компании также напомнили, что оплачивать потребленный газ нужно до 25 числа месяца, следующего за расчетным.

Когда газ в Украине может подорожать

Несмотря на то, что в ближайшее время цена останется неизменной, в будущем тарифы все же могут пересмотреть.

По данным консультационного центра для населения "ГазПравда", в обновленном меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом указано, что страна может начать постепенно приближать тарифы на газ и электроэнергию к рыночному уровню уже в 2027 году.

В МВФ поясняют, что переход к рыночным тарифам поможет:

сократить долги в отрасли;

восстановить энергетическую инфраструктуру;

сократить скрытые расходы государства на поддержку энергетических компаний.

Однако перед любым повышением тарифы государство должно усовершенствовать систему адресной помощи, чтобы социально уязвимые украинцы могли получать достаточную компенсацию за коммунальные услуги.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы, пользующиеся льготами или жилищной субсидией, могут получить компенсацию за газ только в пределах установленных государством норм. Для каждой категории получателей установлены свои лимиты.

Также Новини.LIVE сообщали, что после передачи полномочий по установлению тарифов на воду местным властям общины самостоятельно определяют цены на водоснабжение и водоотведение. Во многих городах новые тарифы уже введены, а с 1 августа они вырастут еще для части украинцев.