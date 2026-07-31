Табличка у кассы, нарушающая закон: что нужно знать покупателям

Красный бант, шарики с символом процента, две девушки в магазине. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Во время акций в магазинах многие видели на акционном товаре надпись "акционный товар обмену и возврату не подлежит". Некоторые молча соглашались с этим. Однако юристы отмечают, что такое требование прямо противоречит действующему законодательству. Покупатель имеет право на обмен даже товара со скидкой.

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передают Новини.LIVE.

Скидка не отменяет ваши права

Закон "О защите прав потребителей" не делает исключений для акционных товаров. Статья 9 этого закона дает покупателю право вернуть или обменять непродовольственный товар надлежащего качества, если вещь оказалась не той. Например, не подошел размер, цвет, фасон или форма, либо товар просто невозможно использовать по назначению. То, что вы заплатили за него меньше из-за скидки, не отменяет ваши права как покупателя. Они действуют так же, как и для товара по полной стоимости.

Однако на всё это закон отводит две недели. Исключением может быть только тот случай, если сам продавец не предложил более длительный срок.

Успеть не "испортить" товар

Единственное условие, которое нужно соблюдать, — товар должен выглядеть так, как будто его только что купили. То есть без следов использования, с сохраненными бирками, пломбами и другой маркировкой. И, конечно, стоит сохранить чек, подтверждающий покупку. Без него доказать факт приобретения будет сложнее.

А вот что действительно нельзя вернуть и почему. Здесь вы действительно не сможете вернуть товар, но не из-за акций. Существует отдельный перечень таких товаров. В него вошли продукты питания, лекарства, парфюмерия и косметика, а также нижнее белье и постельное белье. И это независимо от того, покупали ли вы данные товары со скидкой или нет. Их нельзя вернуть из-за того, что такие товары по гигиеническим или иным соображениям невозможно снова выпустить в продажу после того, как они побывали в чужих руках.

Что делать, если магазин отказывает

Если продавец упорно отказывается принимать товар обратно, не стоит мириться с этим молча. Достаточно обратиться с заявлением в Госпродпотребслужбу или ее территориальное подразделение. Там уже разберутся, действительно ли ваши права были нарушены.

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