Штраф до 6 000 гривен за листья: что запрещено делать на собственном дворе в 2026 году

Сжигание листьев. Фото: Magnific

Многие привыкли осенью убирать двор с помощью огня: собирать сухие листья, траву или ветки в одну кучу и сжигать. Но даже на собственном земельном участке это может стать причиной штрафа. В то же время закон не запрещает любое использование огня — для приготовления пищи или отопления существуют отдельные правила.

За что могут оштрафовать и что делать, если листья сжигают соседи, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Какой штраф грозит за сжигание листьев

За сжигание листьев, сухой травы и растительных остатков гражданину может грозить штраф от 3 060 до 6 120 гривен.

Отдельно предусмотрена ответственность за другие случаи:

за сжигание обычного мусора может быть наложен штраф за нарушение правил благоустройства — от 340 гривен;

за сжигание листьев, травы и растительных остатков штраф составляет от 3 060 до 6 120 гривен;

если огонь выйдет из-под контроля и перекинется на лес, посадку или соседний участок, ответственность может быть значительно более серьезной;

в случае серьезных последствий речь может идти уже об уголовной ответственности.

Размер штрафа зависит от обстоятельств нарушения. При этом учитывается, в частности, является ли это первым нарушением, признает ли человек свою вину, были ли другие обстоятельства, повлиявшие на ситуацию.

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К смягчающим обстоятельствам могут относиться:

искреннее признание вины;

самостоятельное прекращение нарушения;

тяжелое материальное положение;

преклонный возраст;

совершение нарушения впервые.

Отягчающими обстоятельствами могут быть:

засуха или сильный ветер;

повторное нарушение;

совершение нарушения группой людей;

игнорирование замечаний.

Когда использование огня разрешено

Закон запрещает именно самовольное выжигание растительности и её остатков. В то же время огонь можно использовать для определённых хозяйственных нужд при соблюдении правил.

При использовании открытого огня необходимо соблюдать установленные расстояния:

не менее 30 метров до зданий;

не менее 25 метров до автомобиля;

не менее 25 метров до лиственного леса или насаждений;

не менее 50 метров до хвойного леса или насаждений.

Для приготовления пищи допускается использование мангала, барбекю или печи при условии соблюдения правил пожарной безопасности. При этом рядом не должно быть легковоспламеняющихся материалов — сухой травы, листьев, дров, забора, стен хозяйственных построек, бензина или газового баллона.

Что можно делать с ветками

Обрезанные ветки не обязательно сжигать большой кучей на земле. Их можно:

использовать в качестве дров;

использовать в качестве топлива для мангала;

собирать для дальнейшего использования.

Отапливать дом дровами и хворостом также разрешено при соблюдении правил пожарной безопасности.

Что делать, если соседи сжигают листья

Если соседи регулярно сжигают листья, сухую траву или мусор, сначала можно попробовать решить вопрос мирным путем. Часто люди могут просто не знать о своей ответственности.

Если это не помогло, нарушение можно зафиксировать:

сфотографировать или снять на видео огонь и дым;

зафиксировать дату и место;

обратиться в полицию по номеру 102;

если нарушения носят систематический характер, подать коллективную жалобу.

Если из-за огня возникла реальная угроза пожара, необходимо обращаться к спасателям.

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