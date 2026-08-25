Штраф до 6 000 гривень за листя: що заборонено робити на власному подвір’ї у 2026 роц

Спалювання листя. Фото: Magnific

Багато хто звик восени прибирати подвір’я за допомогою вогню: зібрати сухе листя, траву чи гілки в одну купу та спалити. Але навіть на власній земельній ділянці це може стати причиною штрафу. Водночас закон не забороняє будь-яке використання вогню — для приготування їжі чи опалення є окремі правила.

За що можуть оштрафувати та що робити, якщо листя спалюють сусіди, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Який штраф загрожує за спалювання листя

За спалювання листя, сухої трави та рослинних залишків громадянину може загрожувати штраф від 3 060 до 6 120 гривень.

Окремо передбачена відповідальність за інші випадки:

за спалювання звичайного сміття може застосовуватися штраф за порушення правил благоустрою — від 340 гривень;

за спалювання листя, трави та рослинних залишків штраф становить від 3 060 до 6 120 гривень;

якщо вогонь вийде з-під контролю та перекинеться на ліс, посадку чи сусідню ділянку, відповідальність може бути значно серйознішою;

у випадку серйозних наслідків може йтися вже про кримінальну відповідальність.

Розмір штрафу залежить від обставин порушення. При цьому враховують, зокрема, чи це перше порушення, чи визнає людина свою провину, чи були інші обставини, які вплинули на ситуацію.

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До пом’якшувальних обставин можуть належати:

щире визнання провини;

самостійне припинення порушення;

складне матеріальне становище;

поважний вік;

вчинення порушення вперше.

Обтяжувальними можуть бути:

посуха або сильний вітер;

повторне порушення;

вчинення порушення групою людей;

ігнорування зауважень.

Коли використання вогню дозволене

Закон забороняє саме самовільне випалювання рослинності та її залишків. Водночас вогонь можна використовувати для певних господарських потреб із дотриманням правил.

Для відкритого вогню необхідно дотримуватися встановлених відстаней:

не менше 30 метрів до будівель;

не менше 25 метрів до автомобіля;

не менше 25 метрів до листяного лісу або посадки;

не менше 50 метрів до хвойного лісу або посадки.

Для приготування їжі допускається використання мангалу, барбекю або печі за умови дотримання правил пожежної безпеки. При цьому поруч не повинно бути легкозаймистих матеріалів — сухої трави, листя, дров, паркану, стін господарських споруд, бензину чи газового балона.

Що можна робити з гілками

Обрізані гілки не обов’язково спалювати великою купою на землі. Їх можна:

використовувати як дрова;

використовувати як паливо для мангала;

складати для подальшого використання.

Опалювати будинок дровами та хмизом також дозволено з дотриманням правил пожежної безпеки.

Що робити, якщо сусіди палять листя

Якщо сусіди регулярно палять листя, суху траву або сміття, спочатку можна спробувати вирішити питання мирно. Часто люди можуть просто не знати про відповідальність.

Якщо це не допомогло, порушення можна зафіксувати:

сфотографувати або зняти на відео вогонь і дим;

зафіксувати дату та місце;

звернутися до поліції за номером 102;

якщо порушення систематичні, подати колективну скаргу.

Якщо через вогонь виникла реальна загроза пожежі, необхідно звертатися до рятувальників.

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