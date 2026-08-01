Суммы в обменниках могут удивить украинцев: что будет с курсом доллара в августе

Купюры доллара, вывеска обменного пункта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Украинский валютный рынок постоянно колеблется, реагируя на геополитические сдвиги. В июле 2026 года наши граждане наблюдали скачок доллара с 44,47 грн/долл. до 44,92 грн/долл. Возникает вопрос, подорожают ли американские купюры в ближайшее время и к каким потенциальным изменениям готовиться в августе.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в августе

На понедельник, 3 августа, Национальный банк рассчитал официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 44,63 грн/долл. Со среды, 29 июля, произойдет падение показателей на 29 копеек. Нисходящий тренд частично объясняется соотношением в главной валютной паре — в конце июля евро окрепло до 1,15 дол.

Однако снижение курса в Украине не будет продолжительным, учитывая проблемы, спровоцированные полномасштабной войной. Россия продолжает наносить удары по портовой инфраструктуре, чем существенно сократила экспорт и поступление валютной выручки.

Колебания официального курса гривны по отношению к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Мы не прогнозировали, что нам разбомбят порты, не прогнозировали, что прекратится экспорт. Поэтому доллар подорожал, но трудно сказать, насколько долго все будет продолжаться. Я считаю, если Национальный банк будет использовать свои рычаги, то уже с осени", — отметил эксперт.

Для рядовых украинцев, несколько раз в месяц покупающих доллары в обменных пунктах, ничего не изменится — они не испытают дефицита валюты. Регулятор будет контролировать ситуацию в течение августа, если не возникнет проблем на фронте. Прогнозируемые границы официального курса гривны к доллару — 44,50-44,97 грн/долл.

Какой срок службы у купюр доллара

Раньше мы рассказывали, сколько в среднем служат долларовые банкноты разных номиналов. Согласно информации на сайте Федеральной резервной системы США, самый длинный срок эксплуатации имеют купюры по 100 долларов — около 24 года. Другие номиналы служат меньше, а именно:

1 доллар — 7,2 лет;

5 долларов — 5,8 лет;

10 долларов — 5,7 лет;

20 долларов — 11,1 лет;

50 долларов — 14,9 лет.

Непригодные для использования деньги утилизируют в банковских учреждениях. В то же время оставшийся после переработки материал не выбрасывают, а применяют в производстве картона, кровельных материалов, различных смесей и топлива для электростанций.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам стоит избавиться от некоторых купюр гривны. Национальный банк вывел из обращения номиналы 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года выпуска. Они потеряли статус платежного средства, поэтому не могут находиться в эксплуатации.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут продать старые карбованцы. Коллекционеры покупают прежние деньги за тысячи гривен на онлайн-аукционах. Стоимость некоторых лотов может превышать 100 000 грн, однако спрос на такую бумажную продукцию невелик.