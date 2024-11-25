Зарплата кондуктора в Украине – сколько зарабатывают в месяц

Кондуктор проверяет билет. Фото: УНИАН

Общественный транспорт во многих городах Украины курсирует без кондукторов. Пассажиры привыкли расплачиваться за проезд непосредственно с водителем или бесконтактно с помощью банковской карты/смартфона. Однако контролеры-кондукторы до сих пор востребованы на рынке перевозок с учетом имеющихся вакансий.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят кондукторам общественного транспорта в Украине, ссылаясь на данные кадровых порталов.

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Зарплаты кондукторов в Украине

Оклады зависят от города, но отличаются не сильно. К примеру, в Черкассах платят минимальную зарплату, то есть 8 000 грн в месяц, за проверку наличия проездных документов у пассажиров общественного транспорта.

В Днепре коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" платит немного больше — от 9 200 до 13 000 грн, поскольку действует система премирования. Обязанности традиционные: продавать билеты пассажирам трамваев и троллейбусов.

На городских автобусных маршрутах можно заработать больше. Автотранспортное предприятие в Хмельницком готово платить кондуктору 18 000 грн за выполнение таких должностных обязанностей:

сбор платы за проезд;

предоставление информации пассажирам относительно маршрута, остановок и расписания движения;

обеспечение соблюдения правил безопасности и порядка в автобусе;

поддержание чистоты в салоне транспорта.

Многие объявления на кадровых порталах публикуют территориальные центры занятости. Зарплаты отличаются в зависимости от населенных пунктов, хотя должности одинаковые. К примеру, кондукторам в Киеве платят 14 000 грн, в Ровно — 11 400 грн, в Днепре — 10 000 грн, в Кропивницком — 9 000 грн, в Полтаве и Кременчуге — 8 100 грн.

Вакансии и зарплаты кондукторов в Украине. Фото: скриншот

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, по результатам опроса представителей бизнеса большинство компаний повысили зарплаты работникам в 2024 году. Реципиенты также ответили, какие имеют планы на 2025 год и будут ли менять оклады.

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