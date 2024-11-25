Зарплата кондуктора в Украине – сколько зарабатывают в месяц

Суммы могут удивить — какие зарплаты у кондукторов
Общественный транспорт во многих городах Украины курсирует без кондукторов. Пассажиры привыкли расплачиваться за проезд непосредственно с водителем или бесконтактно с помощью банковской карты/смартфона. Однако контролеры-кондукторы до сих пор востребованы на рынке перевозок с учетом имеющихся вакансий.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько платят кондукторам общественного транспорта в Украине, ссылаясь на данные кадровых порталов.
Зарплаты кондукторов в Украине
Оклады зависят от города, но отличаются не сильно. К примеру, в Черкассах платят минимальную зарплату, то есть 8 000 грн в месяц, за проверку наличия проездных документов у пассажиров общественного транспорта.
В Днепре коммунальное предприятие "Днепровский электротранспорт" платит немного больше — от 9 200 до 13 000 грн, поскольку действует система премирования. Обязанности традиционные: продавать билеты пассажирам трамваев и троллейбусов.
На городских автобусных маршрутах можно заработать больше. Автотранспортное предприятие в Хмельницком готово платить кондуктору 18 000 грн за выполнение таких должностных обязанностей:
- сбор платы за проезд;
- предоставление информации пассажирам относительно маршрута, остановок и расписания движения;
- обеспечение соблюдения правил безопасности и порядка в автобусе;
- поддержание чистоты в салоне транспорта.
Многие объявления на кадровых порталах публикуют территориальные центры занятости. Зарплаты отличаются в зависимости от населенных пунктов, хотя должности одинаковые. К примеру, кондукторам в Киеве платят 14 000 грн, в Ровно — 11 400 грн, в Днепре — 10 000 грн, в Кропивницком — 9 000 грн, в Полтаве и Кременчуге — 8 100 грн.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, по результатам опроса представителей бизнеса большинство компаний повысили зарплаты работникам в 2024 году. Реципиенты также ответили, какие имеют планы на 2025 год и будут ли менять оклады.
Также мы писали, что ситуация в энергетическом секторе заставляет компании платить сотрудникам конкурентную зарплату. Ведь рынку требуются квалифицированные специалисты, способные восстановить сеть после обстрелов. ДТЭК также платит работникам достойные оклады.
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