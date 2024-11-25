Зарплата кондуктора в Україні – скільки заробляють в місяць

Кондуктор перевіряє квиток. Фото: УНІАН

Громадський транспорт у багатьох містах України курсує без кондукторів. Пасажири звикли розплачуватися за проїзд безпосередньо з водієм чи безконтактно, за допомогою банківської картки/смартфона. Проте контролери-кондуктори досі затребувані на ринку перевезень з огляду на наявні вакансії.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки платять кондукторам громадського транспорту в Україні, посилаючись на дані кадрових порталів.

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Зарплати кондукторів в Україні

Оклади залежать від міста, але відрізняються не сильно. Наприклад, у Черкасах платять мінімальну зарплату, тобто 8 000 грн на місяць, за перевірку наявності проїзних документів у пасажирів громадського транспорту.

У Дніпрі комунальне підприємство "Дніпровський електротранспорт" платить трішки більше — від 9 200 до 13 000 грн, оскільки діє система преміювання. Обов’язки традиційні: продавати квитки пасажирам трамваїв і тролейбусів.

На міських автобусних маршрутах можна заробити більше. Автотранспортне підприємство у Хмельницькому готове платити кондуктору 18 000 грн за виконання таких посадових обов’язків:

збір плати за проїзд;

надання інформації пасажирам щодо маршруту, зупинок та розкладу руху;

забезпечення дотримання правил безпеки та порядку в автобусі;

підтримання чистоти та охайності в салоні транспорту.

Багато оголошень на кадрових порталах публікують територіальні центри зайнятості. Зарплати відрізняються залежно від населених пунктів, хоча посади однакові. Наприклад, кондукторам у Києві платять 14 000 грн, у Рівному — 11 400 грн, у Дніпрі — 10 000 грн, у Кропивницькому — 9 000 грн, у Полтаві та Кременчуці — 8 100 грн.

Вакансії та зарплати кондукторів в Україні. Фото: скриншот

Що ще треба знати українцям

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