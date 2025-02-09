Заготовка дров возле водоемов — можно ли рубить сухостой на берегу реки

Дрова на берегу реки. Фото: Pexels

В Украине есть много водоемов — рек, озер и прудов. Большинство из них окружены лесополосами. Эти зеленые насаждения важны для защиты водных ресурсов, но иногда они не получают должного ухода. Часто в этих местах можно увидеть сухостой и поваленные деревья. Жители близлежащих населенных пунктов могут захотеть использовать такую древесину для отопления, но не будет ли это считаться нарушением закона.

О том, можно ли рубить на дрова сухостой у реки в 2025 году, отмечается в Водном кодексе Украины.

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Законно ли заготавливать дрова в лесополосах возле водоемов

Украинское законодательство жестко регулирует вопрос заготовки дров в зонах, прилегающих к водным объектам. Земельный кодекс Украины в статье 61 определяет правила пользования территориями возле рек и водохранилищ. Кроме того, водоохранные зоны, созданные для сохранения природного баланса и чистоты воды, имеют ряд ограничений, в том числе и по вырубке древесины.

Такие зоны устанавливаются вокруг морей, озер, рек и других водоемов, и в них запрещено любое вмешательство в природу, включая вырубку деревьев, использование химикатов, сброс отходов и любую другую деятельность, которая может привести к загрязнению. В соответствии с 88 статьей Водного кодекса Украины, водоохранные зоны создаются для защиты природного баланса и чистоты воды. Ширина таких защитных полос зависит от размера водоемов:

для малых водоемов — 25 метров;

для средних — 50 метров;

для больших — 100 метров.

На этих территориях заготовка дров категорически запрещена, ведь это может привести к нарушению экосистемы. Легально рубить деревья разрешается только в лесах, не входящих в водоохранные зоны, и только при наличии соответствующих разрешительных документов. Контроль за соблюдением этих правил осуществляют государственные природоохранные органы.

Оштрафуют ли за рубку сухостоя возле реки в 2025 году

Если лицо самовольно вырубает деревья в защитных полосах вдоль водоемов, на него может быть наложен штраф согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ответственность предусмотрена за повреждение или уничтожение защитных насаждений, которые расположены возле водных объектов, вдоль рек, каналов, гидротехнических сооружений, а также вдоль дорог и железнодорожных путей. Размер штрафа зависит от того, кто совершил правонарушение:

для обычных граждан — от 30 до 45 необлагаемых минимумов доходов;

для должностных лиц — от 60 до 90 необлагаемых минимумов доходов.

Чтобы избежать проблем с законом, прежде чем заниматься заготовкой древесины, следует получить официальное разрешение. Это позволит не только соблюсти действующее законодательство, но и поможет сохранить природные ресурсы страны.

Ранее мы писали, что для многих украинцев дрова являются основным источником тепла зимой. Кто-то заготавливает их самостоятельно, но удобнее купить в специализированных компаниях. Рекомендуется выбирать предприятия, работающие в отрасли твердого топлива более пяти лет — это гарантирует высокое качество и надежность.

Также мы рассказывали, что правильный выбор дров важен для эффективного обогрева дома. Топливо должно гореть долго и хорошо прогревать помещение. Не все виды древесины подходят для этого, поэтому важно знать, какие дрова лучше приобрести для отопления.