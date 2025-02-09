Заготівля дров біля водойм — чи можна рубати сухостій на березі річки

Дрова на березі річки. Фото: Pexels

В Україні є багато водойм — річок, озер і ставків. Більшість з них оточені лісосмугами. Ці зелені насадження важливі для захисту водних ресурсів, але іноді вони не отримують належного догляду. Часто в цих місцях можна побачити сухостій та повалені дерева. Мешканці прилеглих населених пунктів можуть захотіти використати таку деревину для опалення, але чи не буде це вважатись порушенням закону.

Про те, чи можна рубати на дрова сухостій біля річки у 2025 році, зазначається в Водному кодексі України.

Читайте також:

Чи законно заготовляти дрова в лісосмугах біля водойм

Українське законодавство жорстко регулює питання заготівлі дров у зонах, прилеглих до водних об’єктів. Земельний кодекс України у статті 61 визначає правила користування територіями біля річок і водосховищ. Крім того, водоохоронні зони, що створені для збереження природного балансу та чистоти води, мають низку обмежень, зокрема й щодо вирубки деревини.

Такі зони встановлюються навколо морів, озер, річок та інших водойм, і в них заборонено будь-яке втручання в природу, включаючи вирубку дерев, використання хімікатів, скидання відходів та будь-яку іншу діяльність, яка може призвести до забруднення. Відповідно до 88 статті Водного кодексу України, водоохоронні зони створюються для захисту природного балансу та чистоти води. Ширина таких захисних смуг залежить від розміру водойм:

для малих водойм — 25 метрів;

для середніх — 50 метрів;

для великих — 100 метрів.

На цих територіях заготівля дров категорично заборонена, адже це може призвести до порушення екосистеми. Легально рубати дерева дозволяється лише в лісах, що не входять до водоохоронних зон, і тільки за наявності відповідних дозвільних документів. Контроль за дотриманням цих правил здійснюють державні природоохоронні органи.

Чи оштрафують за рубку сухостою біля річки у 2025 році

Якщо особа самовільно вирубує дерева в захисних смугах уздовж водойм, на неї може бути накладено штраф згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність передбачена за пошкодження або знищення захисних насаджень, які розташовані біля водних об’єктів, вздовж річок, каналів, гідротехнічних споруд, а також уздовж доріг і залізничних шляхів. Розмір штрафу залежить від того, хто здійснив правопорушення:

для звичайних громадян — від 30 до 45 неоподатковуваних мінімумів доходів;

для посадових осіб — від 60 до 90 неоподатковуваних мінімумів доходів.

Щоб уникнути проблем із законом, перш ніж займатися заготівлею деревини, варто отримати офіційний дозвіл. Це дозволить не лише дотриматися чинного законодавства, а й допоможе зберегти природні ресурси країни.

Раніше ми писали, що для багатьох українців дрова є основним джерелом тепла взимку. Хтось заготовлює їх самостійно, але зручніше купити в спеціалізованих компаніях. Рекомендується обирати підприємства, що працюють в галузі твердого палива понад п'ять років — це гарантує високу якість і надійність.

Також ми розповідали, що правильний вибір дров важливий для ефективного обігріву дому. Паливо має горіти довго і добре прогрівати приміщення. Не всі види деревини підходять для цього, тому важливо знати, які дрова краще придбати для опалення.