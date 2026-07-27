Строгие требования: как должны работать детские учреждения отдыха с введением новых правил

Дети запускают воздушные шарики, мальчик в панаме. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Безопасность, качественное питание и доступ к укрытиям — Госпродпотребслужба совместно с Минздравом Украины утвердила новый санитарный регламент для детских оздоровительных и отдыхающих учреждений. Новые правила устанавливают четкие стандарты для лагерей в период военного положения, подробно описывая нововведения.

Какие ключевые изменения ждут детские лагеря, сообщает Госпродпотребслужба, передает Новини.LIVE.

Убежища, медицинский осмотр и расселение

Главным требованием во время военного положения остается наличие укрытий. Кроме того, лагеря не имеют права превышать свою проектную вместимость.

Изменения коснулись и других организационных моментов:

прием детей осуществляется исключительно при наличии справки формы №079/о, а весь персонал должен обязательно пройти медицинский осмотр;

в комнатах для детей младшего возраста разрешено размещать не более 5 детей, для среднего и старшего возраста — до 4 детей. Каждое спальное место должно быть отдельным, с еженедельной сменой постельного белья;

площадь озеленения должна составлять не менее 60%, а мусорные площадки и туалеты должны быть отнесены на безопасное расстояние от корпусов.

Чем будут кормить и что запрещено

Новый регламент предусматривает сбалансированное 4-5–разовое питание. Пища должна быть богатой свежими овощами, фруктами, белковыми продуктами и цельнозерновыми крупами. В то же время под строгим запретом оказались любые продукты, принесенные родителями или приобретенные за пределами учреждения.

Особое внимание уделено питьевому режиму. На каждые 100 детей должен приходиться один питьевой фонтанчик. При их отсутствии лагерь обязан обеспечить детей фасованной бутилированной водой. Контроль качества воды будет проводиться перед каждым сезоном, а для круглогодичных учреждений — дважды в год.

Пляжи, спорт и медицинский надзор

Учреждения, имеющие собственные пляжи, должны соблюдать временные и температурные ограничения. Купание разрешено при температуре воды от 20°C и воздуха от 23°C. На пляже должна быть как минимум одна кабина для переодевания и один туалет на 75 детей. Для тех, кто не умеет плавать, группы ограничиваются до 10 человек. Качество пляжной воды в течение сезона будут проверять каждые две недели.

Кроме того, согласно новым требованиям, лагеря должны иметь круглосуточное медицинское сопровождение и изолятор. Также должна быть обустроена спортивная инфраструктура — от беговых дорожек до баскетбольных и волейбольных площадок. Также впервые четко прописаны нормы искусственного освещения: от расслабляющих 100 люкс в спальнях до 500 люкс в медкабинетах.

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