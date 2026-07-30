Стоимость электроэнергии для населения в преддверии осени: цена за 1 кВт-ч с 1 августа

Стоимость электроэнергии с 1 августа. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 1 августа в Украине вступят в силу новые тарифы на передачу электроэнергии по магистральным сетям "Укрэнерго". Однако для большинства украинцев в счетах ничего не изменится. Они продолжат платить за свет по действующему тарифу.

О том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии для населения с 1 августа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Сколько будет стоить киловатт электроэнергии для бытовых потребителей с 1 августа

Правительство решило не повышать цену на электроэнергию для бытовых потребителей как минимум до 31 октября 2026 года. Поэтому в августе украинцы по-прежнему будут оплачивать свет по действующему тарифу. Об этом ранее сообщала экс-премьер-министр Юлия Свириденко.

Для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления, в сезон будет действовать льготный тариф. С 1 октября по 30 апреля:

при потреблении до 2 000 кВт-ч в месяц электроэнергия будет стоить 2,64 грн за кВт-ч;

если лимит будет превышен, весь объем придется оплачивать уже по стандартной цене — 4,32 грн за кВт-ч.

Не изменится и ночной тариф для владельцев двухзонных счетчиков. С 23:00 до 07:00 электроэнергия по-прежнему будет стоить 2,16 грн за кВт-ч, то есть вдвое дешевле дневного тарифа.

Для кого изменится стоимость электроэнергии с 1 августа

В то же время, как сообщили в НКРЭКП, с 1 августа вырастут тарифы на передачу электроэнергии для поставщиков и крупного бизнеса:

для большинства пользователей системы передачи тариф повысится с 742,91 грн до 928,45 грн за МВт-ч;

для предприятий "зеленой" электрометаллургии — с 378,49 грн до 563,26 грн за МВт-ч.

В Нацкомиссии пояснили, что пересмотр тарифов связан с ростом расходов, колебаниями курса евро, сокращением объемов передачи электроэнергии и изменениями на энергетическом рынке.

Стоит также отметить, что хотя для населения стоимость электроэнергии пока не меняется, повышение тарифов для бизнеса украинцы могут впоследствии ощутить из-за роста цен на товары и услуги.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине после передачи права устанавливать тарифы на воду местным властям во многих городах начали менять цены. Теперь каждая община самостоятельно определяет стоимость водоснабжения и водоотведения. Часть новых тарифов уже вступила в силу, а с 1 августа они вырастут еще в некоторых населенных пунктах.

Также Новини.LIVE сообщали, что цена на газ для населения с 1 августа не изменится. Клиенты "Нафтогаза", а это почти 98% бытовых потребителей, и в дальнейшем будут платить 7,96 грн за кубометр.