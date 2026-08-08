Украинцам могут выплатить до 15 000 евро за переезд: где выгодно купить новое жилье

Пляж и город на острове Сардиния, купюры евро. Фото: Tripadvisor, Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы могут принять участие в программе компенсации и поселиться на солнечной Сардинии. Цены на квартиры во всех уголках мира немаленькие, но одно выгодное предложение позволит сэкономить до 50% при покупке недвижимости. Мы узнали, кому предлагают значительные суммы для длительного проживания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный портал Автономного региона Сардиния.

Кто может получить 15 000 евро на жилье

Сардиния — второй по величине остров в Средиземном море. Это автономный регион, входящий в состав Италии. Там уже давно пытаются преодолеть демографический кризис, поскольку численность населения постепенно сокращается. Чтобы мотивировать людей переезжать на остров, местные власти запустили программу компенсаций.

Условия предусматривают предоставление одинокому человеку или семье выплаты в размере до 15 000 евро на покупку жилья, но не более 50% запланированных расходов. Например, если квартира стоит 20 000 евро, то участнику программы компенсируют 10 000 евро.

Поселиться на Сардинии приглашают как итальянцев, так иностранцев. При этом предпочтение отдают именно гражданам других стран. К приоритетным категориям относятся молодые семьи, семьи с несовершеннолетними детьми и заявители в возрасте до 40 лет.

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"Мы создали условия для того, чтобы молодые люди решили остаться и развивать экономику наиболее уязвимых территорий", — заявил президент Сардинии Кристиан Солинас.

Какие условия предоставления компенсации

Чтобы получить безвозвратную финансовую помощь, необходимо выполнить такие требования:

приобрести первое жилье в населенных пунктах с численностью населения не более 5 000 человек;

зарегистрировать место жительства в выбранном населенном пункте;

поселиться на Сардинии как минимум на пять лет после получения выплаты.

То есть обычным туристам не стоит рассчитывать на компенсацию за жилье. Необходимо не только владеть недвижимостью на острове, но и сделать его своим основным местом проживания. Полученные средства можно потратить на покрытие части стоимости объекта, ремонт или полноценное восстановление (реконструкцию).

Украинцы, имеющие валютные сбережения и выбирающие место для длительного проживания, могут рассмотреть этот вариант. Сардиния считается популярным туристическим курортом с белоснежными пляжами, чистой бирюзовой водой и живописной природой.

Что еще нужно знать украинцам

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