Статус "Ветеран труда" в Украине: на какую поддержку можно рассчитывать в августе

Что дает удостоверение "Ветеран труда" в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине статус "Ветеран труда" дает право на ряд государственных льгот и социальных гарантий. Однако получить его могут только те граждане, которые соответствуют требованиям по стажу или имеют иные основания, определенные законодательством.

О том, кто может получить статус "Ветеран труда" и какие льготы с ним можно получить в августе 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине".

Кто может получить статус "Ветеран труда"

Оформить статус "Ветеран труда" могут:

пенсионеры, награжденные медалью "Ветеран труд";

мужчины, достигшие пенсионного возраста и имеющие не менее 40 лет страхового стажа;

женщины после выхода на пенсию, если у них не менее 35 лет страхового стажа;

люди с инвалидностью I или II группы, получающие пенсию по инвалидности и имеющие не менее 15 лет трудового стажа.

Какие льготы гарантирует государство ветеранам труда в 2026 году

Обладатели удостоверения "Ветеран труда" могут пользоваться следующими льготами:

ежегодно проходить медицинские осмотры и диспансеризацию;

самостоятельно выбирать время ежегодного оплачиваемого отпуска;

иметь преимущественное право на вступление в садоводческие общества и кооперативы;

брать дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней в год;

бесплатно устанавливать зубные протезы (кроме изготовленных из драгоценных металлов);

получать ссуду на индивидуальное или кооперативное строительство жилья со сроком погашения до 10 лет;

освобождение от уплаты земельного налога в случаях, предусмотренных законодательством;

в первоочередном порядке получать санаторно-курортное лечение или компенсацию за самостоятельно приобретенную путевку;

продолжать обслуживаться в поликлинике, к которой были прикреплены до выхода на пенсию или смены работы;

пользоваться внеочередным обслуживанием в больницах, поликлиниках и аптеках, а также иметь преимущество при госпитализации.

Как оформить статус "Ветеран труда" в 2026 году

Чтобы получить статус "Ветеран труда", необходимо обратиться в орган социальной защиты населения или в ЦНАП по месту жительства. С собой необходимо иметь:

пенсионное удостоверение;

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);

при необходимости — документы, подтверждающие право на присвоение статуса;

трудовую книжку или другие документы, подтверждающие страховой или трудовой стаж.

После проверки документов уполномоченный орган принимает решение. Если оно положительное, заявителю выдают удостоверение "Ветеран труда", которое дает право пользоваться предусмотренными законом льготами.

Ранее Новини.LIVE писали, что родственники украинских военных, пропавших без вести во время службы, имеют право на помощь от государства. Для них предусмотрены социальные льготы, а также сохраняются выплаты военнослужащего до тех пор, пока его статус не изменится.

Также Новини.LIVE сообщали, что пенсионное удостоверение подтверждает право человека на определенные государственные гарантии. В августе 2026 года пенсионеры в Украине смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом, получить скидку на автогражданку, лекарства по государственным программам и другие льготы.