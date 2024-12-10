Статус "ребенок войны" — как получить и какие льготы можно оформить в декабре

Пожилой человек. Фото: Pixabay

В Украине статус "ребенок войны" получают лица, несовершеннолетние на момент завершения Второй мировой войны. Этот статус не следует путать с определением ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

О том, кто может получить статус "ребенок войны" и какие льготы доступны таким гражданам, говорится в законе Украины "О социальной защите детей войны".

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Какие льготы предусмотрены для украинцев со статусом "ребенок войны"

Граждане, которым к моменту окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет, имеют право оформить статус "ребенка войны". Согласно закону Украины "О социальной защите детей войны" от 20 января 2018 года предусмотрены следующие льготы:

возможность выбора времени для очередного отпуска;

гарантированное сохранение рабочего места при сокращении штата;

право на дополнительный неоплачиваемый отпуск продолжительностью до двух недель ежегодно;

компенсация временной нетрудоспособности в размере 100% средней зарплаты вне зависимости от стажа;

первоочередное получение земельных участков для жилищного строительства, садоводства или огородничества;

скидка в размере 25% на оплату коммунальных услуг (при условии, что средний доход на одного члена семьи не превышает 4 240 грн).

Подтверждение статуса осуществляется органами социальной защиты путем внесения соответствующей отметки в пенсионное удостоверение.

Кого ошибочно относят к "детям войны"

Из-за схожести понятий некоторые ошибочно считают, что к "детям войны" также относятся дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов. Однако это разные статусы. Последний могут получить дети, которые находились в зоне боевых действий, получили травмы, ранения, контузии, были похищены или находились в плену.

Также этот статус предоставляется детям, пострадавшим от физического, психологического или сексуального насилия, а также тем, чьи родители-военнослужащие погибли при исполнении обязанностей.

Социальная поддержка детей, пострадавших в результате военных действий и вооруженных конфликтов, включает преимущественно бесплатное питание в детских садах, школах и заведениях профессионально-технического образования.

Ранее мы писали, что Украина активно поддерживает защитников и членов семей. В частности, супруги УБД могут рассчитывать на определенные социальные гарантии и скидки, предоставляемые государством.

Также мы говорили, что для военнослужащих в Украине действуют особые условия уплаты алиментов. В 2024 году определено, как рассчитывается сумма таких выплат и удерживаются ли они с боевых надбавок.