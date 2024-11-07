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Підтримка для дітей УБД — які пільги діють у листопаді

7 листопада 2024 18:10
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Які пільги для дітей УБД доступні в листопаді — перелік
Діти УБД. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Через війну багато чоловіків продовжують службу в Збройних Силах України. Деякі з них перебували на передовій, отримали статус учасника бойових дій (УБД) та можуть оформити пільги від держави.

Про те, які пільги передбачені для дітей учасників бойових дій у 2024 році, пояснили на сайті громадської організації "Український центр захисту прав людини".

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Які освітні пільги можуть отримати діти УБД

Відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", діти УБД мають переваги при вступі до загальноосвітніх та дошкільних закладів освіти за місцем проживання.

Держава також підтримує студентів, які здобувають освіту на денній формі у закладах професійної та вищої освіти державної або комунальної власності до досягнення 23-річного віку. До переліку підтримки входять:

  1. Безплатні підручники з бібліотеки навчального закладу.
  2. Вільний доступ до Інтернету та баз даних.
  3. Безплатне або пільгове проживання в гуртожитках для студентів денної форми.
  4. Повне фінансування навчання з державного або місцевого бюджету.
  5. Можливість часткової оплати для контрактників за допомогою пільгових кредитів.
  6. Соціальні стипендії для студентів, які навчаються за державним чи регіональним замовленням на денній формі.

Діти учасників бойових дій мають можливість перевестися на вакантні місця держзамовлення навіть при недостатньому конкурсному балі. Однак першочергове право на це надається дітям, чиї батьки загинули під час антитерористичної операції, Революції Гідності, під час військової служби або виконання завдань за кордоном.

Які додаткові пільги мають діти УБД

Держава забезпечує дітей УБД віком від 7 до 18 років безплатними путівками в оздоровчі табори за місцем проживання. На 2024 рік пільги на санаторно-курортне лікування та компенсації за самостійне оздоровлення не передбачені.

На законодавчому рівні безплатне харчування для дітей учасників бойових дій у навчальних закладах не передбачено, але місцеві органи влади можуть надавати таку пільгу забезпечивши фінансування з місцевого бюджету.

Дружини ветеранів, які брали участь у бойових діях, мають право на державну підтримку. Однак не всі знають, які саме пільги їм доступні.

Учасника бойових дій можуть оформити низку державних пільг. Ця допомога сприяє їхній адаптації до мирного життя та зменшує щоденні витрати. 

допомога пільги соціальна допомога УБД діти

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