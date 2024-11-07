Какие льготы для детей УБД доступны в ноябре — перечень

Дети УБД. Фото: Pexels

из-за войны многие мужчины продолжают службу в Вооруженных Силах Украины. Некоторые находились на передовой, получили статус участника боевых действий (УБД) и могут оформить льготы от государства.

Какие льготы предусмотрены для детей участников боевых действий в 2024 году, пояснили на сайте общественной организации "Украинский центр защиты прав человека".

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Какие образовательные льготы могут получить дети УБД

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", дети УБД имеют преимущества при поступлении в общеобразовательные и дошкольные учебные заведения по месту жительства.

Государство также поддерживает студентов, получающих образование на дневной форме в учреждениях профессионального и высшего образования государственной или коммунальной собственности до достижения 23-летнего возраста. В список поддержки входят:

Бесплатные учебники по библиотеке учебного заведения. Свободный доступ в Интернет и базы данных. Бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы. Полное финансирование обучения из государственного или местного бюджета. Возможность частичной оплаты для контрактников посредством льготных кредитов. Социальные стипендии для студентов, обучающихся по государственному или региональному заказу на дневной форме.

Дети участников боевых действий могут перевестись на вакантные места госзаказа даже при недостаточном конкурсном балле. Однако первоочередное право на это предоставляется детям, чьи родители погибли во время антитеррористической операции, Революции Достоинства, военной службы или выполнения задач за границей.

Какие дополнительные льготы имеют дети УБД

Государство обеспечивает детей УБД в возрасте от 7 до 18 лет бесплатными путевками в оздоровительные лагеря по месту жительства. На 2024 г. льготы на санаторно-курортное лечение и компенсации за самостоятельное оздоровление не предусмотрены.

На законодательном уровне бесплатное питание для детей участников боевых действий в учебных заведениях не предусмотрено, но местные органы власти могут предоставлять такую льготу, обеспечив финансирование из местного бюджета.

Жены ветеранов, участвовавших в боевых действиях, имеют право на государственную поддержку. Однако не все знают, какие льготы им доступны.

Участники боевых действий могут оформить ряд государственных льгот. Эта помощь способствует их адаптации к мирной жизни и уменьшает ежедневные расходы.