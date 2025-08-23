Видео
Стать гражданином США теперь сложнее — что нужно знать украинцам

Стать гражданином США теперь сложнее — что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 15:10
Гражданство США — как изменились требования к иностранцам для получения паспорта
Паспорта США в руках. Фото: Pexels

В Соединенных Штатах Америки обновили подходы к оценке моральных качеств иностранцев, претендующих на получение гражданства. Людей будут проверять на наличие положительных вкладов и отсутствие "антиамериканской деятельности" в социальных сетях.

Об этом рассказало издание Axios.

Читайте также:

Условия для получения гражданства США

Сотрудников Службы гражданства и иммиграции (USCIS) обязали учитывать "положительные качества" иностранцев. То есть отныне подход к оценке "моральной репутации" человека станет более цельным. Это значит, что при принятии решения важное значение будут иметь положительные вклады заявителей:

  • активное участие в жизни общества;
  • забота о семье;
  • образовательные достижения и пр.

Ранее критерий нравственности считался подтвержденным, если человек не совершал дисциплинарных или уголовных правонарушений. Кроме этого, USCIS расширила сферу мониторинга социальных сетей. Теперь в интернете будут искать высказывания, связанные с поддержкой или одобрением "антиамериканских/террористических организаций".

Цель нововведений — в комплексе подтвердить хороший моральный характер претендента на гражданство США. Это якобы поможет избежать потенциальных проблем в будущем. И одновременно означает, что иностранцам будет сложнее получить одобрительное решение от контролирующего органа.

Как стать гражданином США

Существует несколько способов получить второй паспорт. Самый распространенный — по натурализации: необходимо проживать в Америке определенное время и соответствовать конкретным требованиям. Альтернативный вариант — жениться на гражданине США, тогда период натурализации сократится до трех лет.

В Соединенных Штатах действует правило автоматического приобретения гражданства по рождению — если человек появилось на свет в любой точке страны, ему выдают паспорт США в соответствии с 14-й поправкой Конституции. Еще вариант — пройти военную службу в армии: иностранцы могут рассчитывать на ускоренную натурализацию.

Напомним, украинцев могут депортировать из Германии за грубое нарушение закона, совершение серьезного преступления и несоблюдение миграционных требований. Сюда входит пересечение государственной границы вне пункта пропуска и нелегальное трудоустройство.

Также мы писали, что 120 тысяч украинцев в США рискуют потерять гуманитарный статус из-за закрытия программы Uniting for Ukraine. Без продления разрешений от администрации президента Дональда Трампа им грозит депортация.

США гражданство иностранцы паспорт нововведение
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
