Громадянство США — як змінилися вимоги до іноземців для отримання паспорта

У Сполучених Штатах Америки оновили підходи до оцінки моральних якостей іноземців, які претендують на набуття громадянства. Людей перевірятимуть на наявність позитивних внесків і відсутність "антиамериканської діяльності" в соціальних мережах.

Про це розповіло видання Axios.

Умови для отримання громадянства США

Співробітників Служби громадянства та імміграції (USCIS) зобов'язали враховувати "позитивні якості" іноземців. Тобто віднині підхід до оцінки "моральної репутації" людини стане більш цільним. Це означає, що при ухваленні рішення важливе значення матимуть позитивні внески заявників:

активна участь у житті громади;

піклування про сім'ю;

освітні досягнення тощо.

Раніше критерій моральності вважався підтвердженим, якщо людина не вчиняла дисциплінарних або кримінальних правопорушень. Окрім цього, USCIS розширила сферу моніторингу соціальних мереж. Тепер в інтернеті шукатимуть висловлювання, пов’язані з підтримкою або схваленням "антиамериканських/терористичних організацій".

Мета нововведень — у комплексі підтвердити добрий моральний характер претендента на громадянство США. Це нібито допоможе уникнути потенційних проблем у майбутньому. І водночас означає, що іноземцям буде складніше отримати схвальне рішення від контролюючого органу.

Як стати громадянином США

Існує кілька способів отримати другий паспорт. Найпоширеніший — за натуралізацією: необхідно проживати в Америці певний час і відповідати конкретним вимогами. Альтернативний варіант — одружитися з громадянином США, тоді період натуралізації скоротиться до трьох років.

У Сполучених Штатах діє правило автоматичного набуття громадянства за народженням — якщо особа з’явилася на світ у будь-якій точці країни, їй видають паспорт США відповідно до 14-ї поправки Конституції. Ще варіант — пройти військову службу в армії: іноземці можуть розраховувати на прискорену натуралізацію.

