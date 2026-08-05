Спорное месторождение лития с колоссальными запасами начало работу: куда пошли первые поставки

Добыча литиевого концентрата в Конго. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Китайская горнодобывающая компания Zijin начала экспорт литиевого концентрата с месторождения Маноно в Демократической Республике Конго. Первые отгрузки начались ещё в июне. Пока что весь добытый литий поставляется в Китай.

Об этом сообщает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

Что изменит начало экспорта литиевого концентрата из Конго

Начало экспорта означает, что Китай еще больше укрепляет свои позиции в добыче критически важных минералов в Конго. Китайские компании уже являются одними из главных игроков в этом секторе.

По словам одного из трейдеров, на проекте уже добыли десятки тысяч тонн литиевого концентрата. В то же время значительная часть грузов еще находится в пути, поэтому в Китай они, вероятно, прибудут только в октябре.

Перерабатывающий завод на месторождении Маноно начал работу в мае 2026 года — на месяц раньше, чем планировалось. До конца года компания намерена запустить дополнительные производственные линии, чтобы быстрее выйти на полную мощность.

Каковы мощности литиевого месторождения Маноно

Маноно считается одним из крупнейших в мире неразработанных месторождений твердопородного лития. В Zijin ожидают, что к концу 2026 года получат около 30 тысяч тонн эквивалента карбоната лития. Согласно проекту, предприятие сможет ежегодно:

перерабатывать до 5 млн тонн руды;

производить примерно 1 млн тонн сподуменового концентрата.

По оценке, обнародованной в начале 2024 года, ресурсы месторождения Маноно могут составить около 669 млн тонн руды со средним содержанием лития 1,61%.

Почему будущее месторождения не столь однозначно

Вокруг месторождения продолжаются юридические споры. Власти Конго ранее аннулировали соглашения с австралийской компанией AVZ Minerals, после чего часть лицензии была передана совместному предприятию Manono Lithium, созданному Zijin и государственной компанией Cominiere.

Компания KoBold Metals, поддерживаемая США и обладающая правами на соседний участок месторождения, заявила, что не начнет активную добычу, пока не будут окончательно урегулированы все судебные споры.

Ранее стало известно, что AVZ Minerals возобновила судебное разбирательство против Демократической Республики Конго из-за спора о правах на разработку месторождения Маноно.

Этот вопрос пока остается нерешенным и может помешать планам калифорнийской компании KoBold Metals приобрести долю AVZ Minerals в месторождении.

Изначально AVZ обладала лицензией на разработку месторождения Маноно. Однако в 2023 году Министерство горнодобывающей промышленности ДР Конго аннулировало её, объяснив это тем, что проект развивался слишком медленно. После этого права на разработку были переданы дочерней компании китайской группы Zijin Mining.

В связи с этим AVZ обратилась в международный арбитраж, в частности в Арбитражный суд Международной торговой палаты и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID).

Впоследствии правительство США призвало стороны попытаться урегулировать конфликт мирным путем. После этого AVZ временно приостановила рассмотрение дела в ICSID.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в июне Министерство окружающей среды Панамы заявило, что независимая проверка медного рудника Cobre Panama компании First Quantum Minerals не выявила серьезных нарушений. Предприятие соответствовало экологическим, правовым, налоговым и производственным нормам. Поэтому существует вероятность, что после длительного простоя добыча там возобновится.

Также Новини.LIVE сообщали, что китайская компания CATL также планирует возобновить добычу лития на месторождении Jianxiawo в провинции Цзянси. Этот металл имеет большое значение для современных технологий: его используют в батареях электромобилей, системах хранения энергии и производстве электроники. В связи с активным развитием этих отраслей мировой спрос на литий продолжает расти.