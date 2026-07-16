Социальная помощь пенсионерам: кто и какую сумму может получать в 2026 году

Социальные выплаты пенсионерам в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Не все граждане пенсионного возраста могут оформить пенсию. Если человеку не хватает страхового стажа, он имеет право обратиться за государственной социальной помощью. Сумма выплат зависит от размера прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность.

О том, кому назначаются такие выплаты, от чего зависит их размер и как оформить помощь, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на соцвыплаты в 2026 году

В 2026 году государственную социальную помощь могут получать:

люди с инвалидностью I, II или III группы;

люди, которым исполнилось 65 лет, но у которых нет достаточного страхового стажа для назначения пенсии;

дети, потерявшие кормильца, если умерший не имел необходимого страхового стажа для оформления пенсии.

В большинстве случаев помощь назначается малообеспеченным гражданам. Это означает, что средний доход семьи за последние шесть месяцев должен быть не выше установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Однако это условие не распространяется на людей с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца — для них доход семьи не влияет на право на получение выплат.

Каков размер пособия в 2026 году

Сумма выплат зависит от категории получателя и рассчитывается в процентах от прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность (в 2026 году — это 2 595 грн). В настоящее время установлены следующие размеры:

150% — на троих и более детей умершего кормильца (3 892,50 грн);

120% — на двоих детей умершего кормильца (3 114 грн);

100% — на одного ребенка умершего кормильца, людям с инвалидностью I группы и женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня" (2 595 грн);

80% — лицам с инвалидностью II группы (2 076 грн);

60 % — лицам с инвалидностью III группы (1 557 грн);

50 % — священнослужителям (1 297,50 грн);

30% — лицам, достигшим 65-летнего возраста (778,50 грн).

Если назначенная сумма будет меньше прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, Пенсионный фонд ежемесячно будет доплачивать разницу до необходимого уровня.

Как долго можно получать пособие

Продолжительность выплат зависит от причины их назначения:

лицам в возрасте от 65 лет, не имеющим права на пенсию, пособие выплачивается без ограничения срока;

лицам с инвалидностью — пока действует установленная группа инвалидности;

детям, потерявшим кормильца, — до 18 лет, а во время учебы — до завершения образования, но не дольше 23 лет.

Если изменяется группа инвалидности или повышается прожиточный минимум, размер пособия пересчитывается автоматически.

Какой страховой стаж необходимо иметь для получения пенсии в 2026 году

В 2026 году для выхода на пенсию по возрасту в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа. Если этого стажа недостаточно, пенсию можно будет оформить позже:

в 63 года — при наличии не менее 23 лет страхового стажа;

в 65 лет — при наличии не менее 15 лет стажа.

Требования к страховому стажу в дальнейшем будут постепенно повышаться. В течение ближайших лет необходимое количество лет стажа для выхода на пенсию в 60 и 63 года будет увеличиваться на один год ежегодно.

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