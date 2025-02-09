Социальная пенсия в 2025 году — размер помощи и кто может получить

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

С 1 января 2025 года в Украине повысились требования к страховому стажу для выхода на пенсию в 60 лет. Теперь мужчинам и женщинам нужно иметь не менее 32 лет стажа. Однако не все граждане, достигшие пенсионного возраста, могут выполнить это условие. Для таких людей предусмотрена государственная социальная помощь.

О том, кому назначают социальную пенсию и от чего зависит ее размер, объяснили на сайте Верховной Рады Украины.

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Кому назначают социальную помощь вместо пенсии

Если человек в 60 лет не имеет 32 лет страхового стажа, пенсию можно оформить в 63 года при условии наличия от 22 до 31 года стажа. При стаже от 15 до 21 года пенсию можно получить только в 65 лет. Если же у человека меньше 15 лет стажа, вместо пенсии в 65 лет он сможет получать государственную социальную помощь (так называемую социальную пенсию по возрасту).

В феврале 2025 года размер социальной пенсии будет определяться как разница между прожиточным минимумом для нетрудоспособных лиц (2 361 грн) и средним доходом семьи на одного человека за последние шесть месяцев.

Максимальная сумма выплаты не будет превышать 3 028 грн (100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц). Помощь пересматривается каждые шесть месяцев, учитывая изменения в доходах и имущественном состоянии человека.

Как оформить социальную помощь в 2025 году

Подать заявку можно в органах соцзащиты по месту регистрации или фактического проживания. Для этого понадобятся:

заявление;

паспорт и идентификационный код;

справка из Пенсионного фонда о страховом стаже;

копия решения о назначении опекуна (если заявитель является недееспособным);

декларация о доходах и имущественном состоянии семьи (на основе справок за последние шесть месяцев).

Когда помощь не назначат

Однако средства выплачивают не всем заявителям. Социальная пенсия не назначается, если:

среднемесячный доход семьи на одного человека превышает 2 361 грн;

человек получает другие виды соцпомощи или имеет дополнительный доход;

за год до подачи заявки член семьи совершил покупку или оплатил услуги на более 50 000 грн;

в собственности есть вторая квартира (более 21 кв. м на человека) или более одного автомобиля.

Если в семье есть человек с инвалидностью, социальная помощь может быть назначена даже при наличии вышеупомянутых факторов. Решение принимается специальной комиссией после оценки материально-бытовых условий заявителя.

Ранее мы писали, что люди с инвалидностью могут получать пенсию при условии наличия необходимого страхового стажа, продолжительность которого зависит от возраста, когда была установлена инвалидность. Размер выплат определяется в зависимости от группы инвалидности и рассчитывается как определенный процент от пенсии по возрасту.

Также мы рассказывали, что граждане Украины имеют шанс повысить свои пенсионные выплаты. Однако для этого им придется отложить выход на заслуженный отдых на несколько лет.