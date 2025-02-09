Соціальна пенсія у 2025 році — розмір допомоги та хто може отримати

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

З 1 січня 2025 року в Україні підвищились вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію в 60 років. Тепер чоловікам і жінкам потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Однак не всі громадяни, які досягли пенсійного віку, можуть виконати цю умову. Для таких людей передбачена державна соціальна допомога.

Про те, кому призначають соціальну пенсію та від чого залежить її розмір, пояснили на сайті Верховної Ради України.

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Кому призначають соціальну допомогу замість пенсії

Якщо людина у 60 років не має 32 років страхового стажу, пенсію можна оформити у 63 роки за умови наявності від 22 до 31 року стажу. При стажі від 15 до 21 року пенсію можна отримати лише у 65 років. Якщо ж у людини менше ніж 15 років стажу, замість пенсії у 65 років вона зможе отримувати державну соціальну допомогу (так звану соціальну пенсію за віком).

У лютому 2025 року розмір соціальної пенсії визначатиметься як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб (2 361 грн) та середнім доходом сім’ї на одну особу за останні шість місяців.

Максимальна сума виплати не перевищуватиме 3 028 грн (100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Допомога переглядається кожні шість місяців, враховуючи зміни у доходах та майновому стані людини.

Як оформити соціальну допомогу у 2025 році

Подати заявку можна в органах соцзахисту за місцем реєстрації або фактичного проживання. Для цього знадобляться:

заява;

паспорт та ідентифікаційний код;

довідка з Пенсійного фонду про страховий стаж;

копія рішення про призначення опікуна (якщо заявник є недієздатним);

декларація про доходи та майновий стан сім’ї (на основі довідок за останні шість місяців).

Коли допомогу не призначать

Однак кошти виплачують не всім заявникам. Соціальна пенсія не призначається, якщо:

середньомісячний дохід сім’ї на одну особу перевищує 2361 грн;

людина отримує інші види соцдопомоги або має додатковий дохід;

за рік до подання заявки член сім’ї здійснив покупку чи оплатив послуги на понад 50 000 грн;

у власності є друга квартира (понад 21 кв. м на особу) або більше одного автомобіля.

Якщо у сім’ї є людина з інвалідністю, соціальна допомога може бути призначена навіть за наявності вище згаданих факторів. Рішення приймається спеціальною комісією після оцінки матеріально-побутових умов заявника.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю можуть отримувати пенсію за умови наявності необхідного страхового стажу, тривалість якого залежить від віку, у якому була встановлена інвалідність. Розмір виплат визначається залежно від групи інвалідності та розраховується як певний відсоток від пенсії за віком.

Також ми розповідали, що громадяни України мають шанс підвищити свої пенсійні виплати. Проте для цього їм доведеться відкласти вихід на заслужений відпочинок на кілька років.