Киевское метро — реально ли было бы ездить по себестоимости с минималкой в Украине

Люди в вагоне метро. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Себестоимость проезда в киевском метро составляет 36,90 грн на одного человека. Именно такое значение заявляет "Киевский метрополитен" в 2024 году. Если бы уровень зарплаты оставался на нынешнем уровне, а проезд на метро подорожал бы до этой суммы, то, чтобы добраться до работы, пришлось бы тратить значительные деньги.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какой процент от минимальной зарплаты составлял бы проезд в метро, если бы пассажиры покупали билеты по себестоимости.

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Если человек пользуется метро ежедневно, ездя на работу и обратно в течение 24 рабочих дней, расходы составят 1 773,60 грн в месяц. Это серьезная сумма, особенно, если учесть, как она соотносится с минимальной зарплатой.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году составляет 8 000 грн до вычета налогов и около 6 160 грн "на руки" после их уплаты. Если учесть расходы на проезд, то они будут составлять около 29% чистой минимальной зарплаты.

Какая ситуация с соотношением в Польше и Германии

Минимальная зарплата в Польше составляет 4 300 злотых (приблизительно 43 860 грн), но после налогов это около 3 260 злотых (33 440 грн). Стоимость одной поездки в метро — 3,40 злотого. За аналогичный период (48 поездок) расходы на проезд составят 163,20 злотого (1 675 грн), что равняется лишь 5% чистой минимальной зарплаты.

Однако в Польше действуют суточные проездные на все виды транспорта, стоимость которых составляет 15 злотых. Если человеку придется в течение дня перемещаться по городу, это поможет существенно сэкономить.

В Германии минимальная зарплата составляет 2 219 евро (примерно 97 077 грн). После вычета налогов на "руки" остается около 1 700 евро (74 400 грн). Стоимость поездки в метро — 2 евро, то есть месячные расходы на транспорт (48 поездок) составляют 96 евро (4 200 грн). Это всего 5,6% чистой минимальной зарплаты.

В стране можно значительно сэкономить на пользовании общественным транспортом. Проездной в месяц на все виды транспорта стоит 40 евро, что уже вдвое дешевле, чем покупать разовый билет, который, кстати, действителен в течение 2-х часов.

Напомним, в киевском метро есть недостроенная станция "Львовские ворота". Она находится между станциями "Золотые Ворота" и "Лукьяновская".

Также мы писали, что туристы могут увидеть всю красоту города не только на поверхности, но и под землей — в метро. Некоторые станции напоминают подлинные произведения искусства.