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Собівартість проїзду у метро Києва — якими були б витрати

5 грудня 2024 14:34
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Київське метро — чи реально було б їздити за собівартістю з мінімалкою в Україні
Люди у вагоні метро. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Собівартість проїзду в київському метро становить 36,90 грн на одну людину. Саме таке значення заявляє "Київський метрополітен" у 2024 році. Якби рівень зарплати залишався на нинішньому рівні, а проїзд на метро здорожчав би до цієї суми, то на те, щоб дістатися до роботи, довелося б витрачати значні гроші.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який відсоток від мінімальної зарплати становив би проїзд у метро, якби пасажири купували квитки за собівартістю.

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Як би співвідносилася мінімальна зарплата із підвищенням тарифу у метро

Якщо людина користується метро щодня, їздячи на роботу та назад протягом 24 робочих днів, витрати становитимуть 1 773,60 грн на місяць. Це серйозна сума, особливо якщо врахувати, як вона співвідноситься з мінімальною зарплатою.

Мінімальна зарплата в Україні у 2024 році становить 8 000 грн до вирахування податків і близько 6 160 грн "на руки" після їх сплати. Якщо врахувати витрати на проїзд, вони складатимуть близько 29% чистої мінімальної зарплати.

Яка ситуація зі співвідношенням у Польщі та Німеччині

Мінімальна зарплата у Польщі становить 4 300 злотих (приблизно 43 860 грн), але після податків це близько 3 260 злотих (33 440 грн). Вартість однієї поїздки в метро — 3,40 злотих. За аналогічний період (48 поїздок) витрати на проїзд складуть 163,20 злотих (1 675 грн), що дорівнює лише 5% чистої мінімальної зарплати.

Однак у Польщі діють добові проїзні на всі види транспорту, вартість яких становить 15 злотих. Якщо людині доведеться впродовж дня переміщуватися містом, це допоможе суттєво зекономити.

У Німеччині мінімальна зарплата становить 2 219 євро (приблизно 97 077 грн). Після вирахування податків на "руки" залишається близько 1 700 євро (74 400 грн). Вартість поїздки у метро — 2 євро, тобто місячні витрати на транспорт (48 поїздок) становлять 96 євро (4 200 грн). Це всього 5,6% чистої мінімальної зарплати.

В країні також можна значно зекономити на користуванні громадським транспортом. Проїзний на місяць на всі види транспорту коштує 40 євро, що вже вдвічі дешевше, ніж купувати разовий квиток, який, до речі, дійсний протягом 2-х годин.

Нагадаємо, у київському метро є недобудована станція "Львівська брама". Вона розташована між станціями "Золоті Ворота" та "Лук'янівська".

Також ми писали, що туристи можуть побачити всю красу міста не лише на поверхні, але й під землею — у метро. Деякі станції нагадують справжні витвори мистецтва.

Польща Київ Німеччина метро проїзд громадський транспорт

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