Сколько стоит построить чашу под бассейн в Украине: реальные расходы в 2026 году

Строительство чаши для бассейна. Фото: Pexels, кадры из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Некоторые украинцы, проживающие в частном доме, могут захотеть дополнительных удобств. Например, установить бассейн для отдыха в летний период. Мы выяснили, сколько примерно будет стоить строительство бассейна по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на владельца строительной компании Алексея Куцанива в Instagram.

Сколько стоит чаша для бассейна

Специалист поделился информацией о расходах заказчиков на строительство бетонной чаши для бассейна размером шесть метров в длину и три метра в высоту (по внутренней части). Конечно, общая сумма является ориентировочной и может существенно отличаться в зависимости от подрядчиков, выбранных материалов, параметров и сезона выполнения работ.

"Стоимость такого бассейна с материалами, работой, логистикой, нашими услугами — все "под ключ" — 7 600 долларов. За эти деньги клиенты получают идеально ровную чашу, в которую можно дальше устанавливать закладные детали, облицовывать и наполнять водой", — отметил Алексей Куцанов.

Пользователь социальной сети TikTok, занимающийся строительством бассейнов, подробно рассказал о затратах на чашу размером 9х4 метра в 2026 году:

арматура — 75 000 грн;

бетон — 115 000 грн;

опалубка — 81 000 грн;

штукатурка чаши и лестница — 60 000 грн;

котлован, аренда техники — 88 000 грн;

гидроизоляция и утепление — 41 000 грн;

щебень — 20 000 грн;

прочие расходные материалы — 36 000 грн;

работа мастеров — 250 000 грн;

аренда бетонного насоса (три смены) — 45 000 грн.

Общие расходы составляют около 791 000 грн, и это только стоимость строительства чаши для бассейна. Отдельно нужно учесть систему очистки воды, без которой купание очень быстро станет невозможным. Речь идет о покупке насоса, фильтра, запорной арматуры, форсунок и пр.

Кроме того, воду необходимо регулярно обеззараживать, в чем помогут автоматическая станция дозирования хлора, ультрафиолетовая лампа, автоматический контроль pH и другие механизмы. Кто-то может захотеть установить подогрев, дабы купаться не только летом. В целом строительство и эксплуатация бассейна в Украине — недешевое удовольствие.

Что еще нужно знать украинцам

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