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Сколько украинцы будут платить за газ в феврале — цены за куб

12 января 2025 12:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Цены на газ в Украине — сколько будут платить потребители в феврале 2025 года
Человек включает газовую плиту. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Вопрос тарифов волнует миллионы украинцев. После повышения стоимости электроэнергии прошлым летом граждане задумываются, не будут ли дорожать другие коммунальные услуги. Особое внимание уделяется тарифам на газ, ведь это ключевой ресурс в отопительный сезон.

О том, будут ли повышать тарифы на газ в феврале, отмечается в постановлении правительства №812.

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С 1 февраля 2025 года стоимость газа для украинцев останется на уровне 7,96 грн за кубометр. Об этом сообщает "Нафтогаз", отмечая, что цена будет действовать до завершения отопительного сезона, который продлится до апреля 2025 года.

Эта цена утверждена правительственным постановлением №812, которое действует до мая 2025 года. Согласно законодательству, тарифы на газ не могут повышаться во время действия военного положения. Изменить цену можно будет только по решению Верховной Рады.

Какие цены предлагают другие поставщики

По данным консультационного центра для населения ГазПравды, на рынке Украины действуют 9 газоснабжающих компаний. Четыре из них предлагают как годовой фиксированный тариф, так и переменную месячную цену. Другие пять компаний предлагают только годовые тарифы. Цена на газ у этих компаний варьируется:

  1. Годовой тариф — от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.
  2. Месячный тариф — от 8,46 до 19,99 грн за кубометр.

Несмотря на наличие выбора, около 98% домохозяйств в Украине пользуются услугами "Нафтогаза" из-за стабильной фиксированной годовой цены — 7,96 грн за кубометр.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что с начала 2025 года тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей вырастут в четыре раза. Это вызвано прекращением транзита российского газа по территории Украины.

Также мы рассказывали, что 2025 год принесет немало изменений для украинцев. В то же время основная часть тарифов на коммунальные услуги останется неизменной, что является приятной вестью для потребителей.

цены на газ коммунальные услуги отопительный сезон Нафтогаз газ

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12:58 Тушили четыре часа — на Франковщине горела школа

12:55 РФ сбросила КАБ на интернат в Судже — без крыши 70 человек

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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