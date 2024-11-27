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Сколько платят украинским учителям в 2024 году

27 ноября 2024 16:32
Владимир Мололкин - редактор
Зарплаты учителей в Украине — какой минимальный и максимальный оклад в 2024 году
Учитель в классе. Фото: Pexels
Владимир Мололкин - редактор

Украинским учителям в 2024 году должны были увеличить заработную плату в два этапа — на 10% с января и на 12,6% с апреля. Однако весной повышения не произошло.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, каков минимальный и максимальный оклад учителей в 2024 году.

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Каков минимальный оклад учителей в 2024 году

Минимальная зарплата учителей зависит от нескольких факторов:

  • нагрузка;
  • стаж;
  • категория.

Начальная ставка учителей всех специальностей, преподавателей, воспитателей, логопедов, заведующих логопедическими пунктами, методистов, педагогов-организаторов, концертмейстеров, социальных педагогов, практических психологов описана в приложении 6 приказа МОН от 26.09.2005 №557. Распределение выглядит так:

  • без категории — 10 и 11 тарифные разряды;
  • вторая категория — 12 тарифный разряд;
  • первая категория — 13 тарифный разряд;
  • высшая категория — 14 тарифный разряд.

Единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов используется для определения базовых должностных окладов.

"Тарифные ставки с 1 января 2024 года рассчитываются исходя из размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда — 3 195 гривен", — об этом говорится в постановлении Кабинета Министров.

Таким образом, учителя разных категорий получают следующие минимальные оклады:

  • без категории — 5 815 грн и 6 294 грн соответственно;
  • второй категории — 6 773 грн;
  • первой категории — 7 253 грн;
  • высшей категории — 7 732 грн.

В ноябре 2024 года минимальная зарплата в Украине составляет 8 000 грн. Исходя из этого, зарплата учителей не может быть ниже этой суммы. Поэтому если они не получают премии или надбавки, им автоматически начисляются доплаты до размера минимальной заработной платы.

Каков максимальный оклад учителей в 2024 году

Учителя имеют право на получение дополнительных денежных вознаграждений. По данным МОН, средняя зарплата учителей состоит из:

  • базового должностного оклада;
  • надбавки за выслугу лет (10% для молодых учителей);
  • надбавки за престижность труда;
  • вознаграждения за добросовестный труд;
  • пособия на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска;
  • других надбавок: классное руководство, проверка тетрадей и т.д.

Таким образом, максимальный размер заработной платы в 2024 году составляет:

  • для молодого учителя без категории и стажа — 10 789 грн;
  • для учителя второй категории — 13 311 грн;
  • для учителя первой категории — 14 255 грн;
  • для учителя высшей категории — 15 196 грн.

Украинские учителя имеют возможность самостоятельно рассчитать уровень заработной платы с помощью онлайн-калькулятора.

Напомним, зарплата является главным вопросом для многих педагогов в Украине. В свете экономических проблем и постоянных изменений в системе образования учителя являются важной частью подготовки будущих поколений.

Также мы писали, что зарплата учителей в Украине может варьироваться в зависимости от многих факторов. Она зависит от базового оклада, стажа, надбавок, доплат и квалификации.

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