Зарплати вчителів в Україні — який мінімальний та максимальний оклад у 2024 році

Скільки платять українським вчителям у 2024 році
Українським вчителям у 2024 році повинні були збільшити заробітну плату у два етапи — на 10% із січня та на 12,6% із квітня. Однак навесні підвищення не відбулося.
Сайт Новини.LIVE розповідає, який мінімальний та максимальний оклад вчителів у 2024 році.
Який мінімальний оклад вчителів у 2024 році
Мінімальна зарплата вчителів залежить від кількох факторів:
- навантаження;
- стаж;
- категорія.
Початкова ставка вчителів всіх спеціальностей, викладачів, вихователів, логопедів, завідувачів логопедичних пунктів, методистів, педагогів-організаторів, концертмейстерів, соціальних педагогів, практичних психологів описана у додатку 6 наказу МОН від 26.09.2005 №557. Розподіл має такий вигляд:
- без категорії — 10 та 11 тарифні розряди;
- друга категорія — 12 тарифний розряд;
- перша категорія — 13 тарифний розряд;
- вища категорія — 14 тарифний розряд.
Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів використовується для визначення базових посадових окладів.
"Тарифні ставки з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень", — про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.
Таким чином, вчителі різних категорій отримують такі мінімальні оклади:
- без категорії — 5 815 грн і 6 294 грн відповідно;
- другої категорії — 6 773 грн;
- першої категорії — 7 253 грн;
- вищої категорії — 7 732 грн.
У листопаді 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн. Виходячи з цього, зарплата вчителів не може бути нижчою за цю суму. Тому, якщо вони не отримують премії чи надбавки, їм автоматично нараховуються доплати до розміру мінімальної заробітної плати.
Який максимальний оклад вчителів у 2024 році
Вчителі мають право на отримання додаткових грошових винагород. За даними МОН, середня зарплата вчителів складається з:
- базового посадовий оклад;
- надбавки за вислугу років (10% для молодих учителів);
- надбавки за престижність праці;
- винагороди за сумлінну працю;
- допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;
- інших надбавок: класне керівництво, перевірка зошитів тощо.
Таким чином, максимальний розмір заробітної плати у 2024 році становить:
- для молодого вчителя без категорії та стажу — 10 789 грн;
- для вчителя другої категорії — 13 311 грн;
- для вчителя першої категорії — 14 255 грн;
- для вчителя вищої категорії — 15 196 грн.
Українські вчителі мають можливість самостійно розрахувати рівень заробітної плати за допомогою онлайн-калькулятора.
Нагадаємо, зарплата є головним питанням для багатьох освітян в Україні. У світлі економічних труднощів і постійних змін у системі освіти вчителі є важливою частиною підготовки майбутніх поколінь.
Також ми писали, що зарплата вчителів в Україні може варіюватися залежно від багатьох факторів. Вона залежить від базового окладу, стажу, надбавок, доплат і кваліфікації.
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