Зарплати вчителів в Україні — який мінімальний та максимальний оклад у 2024 році

Вчитель у класі. Фото: Pexels

Українським вчителям у 2024 році повинні були збільшити заробітну плату у два етапи — на 10% із січня та на 12,6% із квітня. Однак навесні підвищення не відбулося.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мінімальний та максимальний оклад вчителів у 2024 році.

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Який мінімальний оклад вчителів у 2024 році

Мінімальна зарплата вчителів залежить від кількох факторів:

навантаження;

стаж;

категорія.

Початкова ставка вчителів всіх спеціальностей, викладачів, вихователів, логопедів, завідувачів логопедичних пунктів, методистів, педагогів-організаторів, концертмейстерів, соціальних педагогів, практичних психологів описана у додатку 6 наказу МОН від 26.09.2005 №557. Розподіл має такий вигляд:

без категорії — 10 та 11 тарифні розряди;

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів використовується для визначення базових посадових окладів.

"Тарифні ставки з 1 січня 2024 року розраховуються виходячи з розміру посадового окладу працівника 1 тарифного розряду — 3 195 гривень", — про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів.

Таким чином, вчителі різних категорій отримують такі мінімальні оклади:

без категорії — 5 815 грн і 6 294 грн відповідно;

другої категорії — 6 773 грн;

першої категорії — 7 253 грн;

вищої категорії — 7 732 грн.

У листопаді 2024 року мінімальна зарплата в Україні становить 8 000 грн. Виходячи з цього, зарплата вчителів не може бути нижчою за цю суму. Тому, якщо вони не отримують премії чи надбавки, їм автоматично нараховуються доплати до розміру мінімальної заробітної плати.

Який максимальний оклад вчителів у 2024 році

Вчителі мають право на отримання додаткових грошових винагород. За даними МОН, середня зарплата вчителів складається з:

базового посадовий оклад;

надбавки за вислугу років (10% для молодих учителів);

надбавки за престижність праці;

винагороди за сумлінну працю;

допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки;

інших надбавок: класне керівництво, перевірка зошитів тощо.

Таким чином, максимальний розмір заробітної плати у 2024 році становить:

для молодого вчителя без категорії та стажу — 10 789 грн;

для вчителя другої категорії — 13 311 грн;

для вчителя першої категорії — 14 255 грн;

для вчителя вищої категорії — 15 196 грн.

Українські вчителі мають можливість самостійно розрахувати рівень заробітної плати за допомогою онлайн-калькулятора.

Нагадаємо, зарплата є головним питанням для багатьох освітян в Україні. У світлі економічних труднощів і постійних змін у системі освіти вчителі є важливою частиною підготовки майбутніх поколінь.

Також ми писали, що зарплата вчителів в Україні може варіюватися залежно від багатьох факторів. Вона залежить від базового окладу, стажу, надбавок, доплат і кваліфікації.