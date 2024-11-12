Зарплати вчителів в Україні — скільки отримують викладачі історії у 2024 році

Вчитель та учні у класі. Фото: 20 хвилин

В Україні зарплати вчителів залежать від кількох факторів, а тому можуть варіюватися. Розмір доходу залежить від базового окладу, стажу, надбавок, доплат, а також кваліфікації.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки в Україні може заробляти вчитель історії.

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Який розмір зарплати вчителя історії в Україні

На вебпорталі з працевлаштування Work.ua можна знайти інформацію про розмір заробітної плати вчителів історії. У середньому освітянам пропонується 14 000 грн.

Середня заробітна плата вчителів з історії в Україні. Фото: скриншот

Середній рівень заробітної плати розраховано за даними 48 вакансій, які опубліковані на Work.ua за останні 3 місяці до листопада 2024 року. Враховувався пошук за запитом "Вчитель історії" та за схожими запитами-синонімами "Викладач історії", "Репетитор історії", "Історик" та ін. Також, за даними порталу, середня зарплата на 17% вища за аналогічний період торік.

Також розмір окладу вчителя може змінюватися залежно від міста, в якому пропонується робота. Ситуація із зарплатами у великих містах України така:

Київ — 4 вакансії із зарплатами від 13 000 до 15 000 грн;

Дніпро — 3 вакансії із зарплатами від 7 000 до 30 000 грн;

Львів — 1 вакансія із зарплатою від 15 000 до 25 000 грн;

Одеса — 2 вакансії із середньою зарплатою 15 000 грн;

Харків — 4 вакансії із зарплатою від 17 000 до 23 000 грн.

Зараз в Україні активним пошуком вчителів історії займаються приватні школи. Варто спостерігати за оновленнями на їхніх сторінках, щоб знайти відповідну вакансію.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 року всі вчителі середньої школи отримають щомісячну доплату до зарплати, незалежно від стажу та місця роботи. В держбюджеті на 2025 рік передбачено 12 млрд грн на ці виплати.

Також ми писали, що в Україні абітурієнти не хочуть навчатися на спеціальностях, пов’язаних із дошкільною освітою. Внаслідок чого, Міністерство освіти прагне змінити ситуацію.