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Зарплата учителя истории — сколько получают педагоги в 2024 году

12 ноября 2024 14:30
Владимир Мололкин - редактор
Зарплаты учителей в Украине — сколько получают преподаватели истории в 2024 году
Учитель и учащиеся в классе. Фото: 20 минут
Владимир Мололкин - редактор

В Украине зарплаты учителей зависят от нескольких факторов, поэтому могут варьироваться. Размер дохода зависит от базового оклада, стажа, надбавок, доплат, а также квалификации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько в Украине может зарабатывать учитель истории.

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Какой размер зарплаты учителя истории в Украине

На веб-портале по трудоустройству Work.ua можно найти информацию о размере заработной платы учителей истории. В среднем педагогам предлагается 14 000 грн.

Какую среднюю зарплату предлагают учителям по истории в Украине
Средняя зарплата учителей по истории в Украине. Фото: скриншот

Средний уровень заработной платы рассчитан по данным 48 вакансий, опубликованных на Work.ua за последние 3 месяца до ноября 2024 года. Учитывался поиск по запросу "Учитель истории" и по похожим запросам-синонимам "Преподаватель истории", "Репетитор истории", "Историк" и т.д. Также, по данным портала, средняя зарплата на 17% выше аналогичного периода в прошлом году.

Также размер оклада учителя может изменяться в зависимости от города, где предлагается работа. Ситуация с зарплатами в крупных городах Украины такова:

  • Киев — 4 вакансии с зарплатами от 13 000 до 15 000 грн;
  • Днепр — 3 вакансии с зарплатами от 7 000 до 30 000 грн;
  • Львов — 1 вакансия с зарплатой от 15 000 до 25 000 грн;
  • Одесса — 2 вакансии со средней зарплатой 15 000 грн;
  • Харьков — 4 вакансии с зарплатой от 17 000 до 23 000 грн.

Сейчас в Украине активным поиском учителей истории занимаются частные школы. Следует наблюдать за обновлениями на их страницах, чтобы найти подходящую вакансию.

Напомним, с 1 января 2025 года все учителя средней школы получат ежемесячную доплату к зарплате, независимо от стажа и места работы. В госбюджете на 2025 год предусмотрено 12 млрд грн на эти выплаты.

Также мы писали, что в Украине абитуриенты не хотят учиться по специальностям, связанным с дошкольным образованием. Вследствие чего, Министерство образования стремится изменить ситуацию.

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