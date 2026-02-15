Видео
Скидки для жен УБД — на какую поддержку рассчитывать в марте

Скидки для жен УБД — на какую поддержку рассчитывать в марте

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 20:05
Поддержка жен УБД — какие скидки можно будет получить в марте
Военный обнимает девушку. Фото: УНИАН

Военные, которые принимали участие в боевых действиях, а также их близкие родственники могут пользоваться различными государственными льготами. Чтобы их получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины.

О том, какие скидки государство гарантирует женам УБД в марте 2026 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE с отсылкой на положения закона "О статусе ветеранов войны и социальных гарантиях их защиты".

Читайте также:

Какую помощь могут получить жены УБД в марте

Члены семей военных со статусом УБД, в том числе их жены, имеют право на существенные скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрено:

  • 75% скидки на оплату жилья.
  • 75% компенсации стоимости топлива для домов без централизованного отопления.
  • 75% скидки на коммунальные услуги (газ, электроэнергия, вода и т.д.). Для людей с инвалидностью вследствие войны скидка составляет 100%.

Льгота начисляется на 21 кв. м отапливаемой площади на каждого жителя и дополнительно 10,5 кв. м на всю семью. Если в семье только нетрудоспособные лица, норма увеличивается: 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью. Подать заявление на оформление льгот могут не только сами военные, но и их родственники.

Как выплачивают льготы в 2026 году

По информации Министерства обороны Украины, льготы на коммунальные услуги предоставляются в виде денежной компенсации. Однако выплаты начинаются не сразу, ведь оформление документов занимает определенное время.

"Средства поступают в виде компенсации: сначала льготник платит полную сумму за коммунальные услуги, а затем получает на карточку возмещения", — пояснили в Министерстве обороны.

Получателям помощи также напомнили, что важно не допускать задолженности по коммунальным счетам, поскольку долги могут стать основанием для прекращения начисления льгот.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Украине общий возраст выхода на пенсию составляет 60 лет. Однако отдельные категории женщин имеют возможность выйти на пенсию раньше и воспользоваться дополнительными выплатами и социальными льготами от государства.

Также мы рассказывали, что родственники участников боевых действий, в частности их родители, могут претендовать на определенные привилегии. Однако для оформления льгот необходимо пройти определенную законодательством процедуру.

льготы помощь УБД жена социальная защита скидка
Юлия Ляхова - Руководитель отдела экономических новостей
Автор:
Юлия Ляхова
