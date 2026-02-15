Відео
Знижки для дружин УБД — на яку підтримку розраховувати в березні

Знижки для дружин УБД — на яку підтримку розраховувати в березні

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 20:05
Підтримка дружин УБД — які знижки можна буде отримати в березні
Військовий обіймає дівчину. Фото: УНІАН

Військові, які брали участь у бойових діях, а також їхні близькі родичі можуть користуватися різними державними пільгами. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Про те, які знижки держава гарантує дружинам УБД у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення закону "Про статус ветеранів війни та соціальні гарантії їхнього захисту".

Читайте також:

Яку допомогу можуть отримати дружини УБД у березні

Члени сімей військових зі статусом УБД, втому числі їх дружини, мають право на суттєві знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачено:

  • 75% знижки на оплату житла.
  • 75% компенсації вартості палива для домівок без централізованого опалення.
  • 75% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо). Для людей з інвалідністю внаслідок війни знижка становить 100%.

Пільга нараховується на 21 кв. м опалювальної площі на кожного мешканця та додатково 10,5 кв. м на всю родину. Якщо в сім’ї лише непрацездатні особи, норма збільшується: 42 кв. м на людину та 21 кв. м на сім’ю. Подати заяву на оформлення пільг можуть не тільки самі військові, а і їхні родичі.

Як виплачують пільги у 2026 році

За інформацією Міністерства оборони України, пільги на комунальні послуги надаються у вигляді грошової компенсації. Проте виплати починаються не одразу, адже оформлення документів займає певний час.

"Кошти надходять у вигляді компенсації: спочатку пільговик сплачує повну суму за комунальні послуги, а потім отримує на картку відшкодування", — пояснили в Міністерстві оборони.

Отримувачам допомоги також нагадали, що важливо не допускати заборгованості по комунальних рахунках, оскільки борги можуть стати підставою для припинення нарахування пільг.

Раніше ми писали, що у 2026 році в Україні загальний вік виходу на пенсію складає 60 років. Проте окремі категорії жінок мають можливість вийти на пенсію раніше та скористатися додатковими виплатами й соціальними пільгами від держави.

Також ми розповідали, що родичі учасників бойових дій, зокрема їхні батьки, можуть претендувати на певні привілеї. Однак для оформлення пільг необхідно пройти визначену законодавством процедуру.

Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
