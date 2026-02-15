Підтримка дружин УБД — які знижки можна буде отримати в березні

Знижки для дружин УБД — на яку підтримку розраховувати в березні
Військові, які брали участь у бойових діях, а також їхні близькі родичі можуть користуватися різними державними пільгами. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.
Про те, які знижки держава гарантує дружинам УБД у березні 2026 року, розповідає положення закону "Про статус ветеранів війни та соціальні гарантії їхнього захисту".
Яку допомогу можуть отримати дружини УБД у березні
Члени сімей військових зі статусом УБД, втому числі їх дружини, мають право на суттєві знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачено:
- 75% знижки на оплату житла.
- 75% компенсації вартості палива для домівок без централізованого опалення.
- 75% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо). Для людей з інвалідністю внаслідок війни знижка становить 100%.
Пільга нараховується на 21 кв. м опалювальної площі на кожного мешканця та додатково 10,5 кв. м на всю родину. Якщо в сім’ї лише непрацездатні особи, норма збільшується: 42 кв. м на людину та 21 кв. м на сім’ю. Подати заяву на оформлення пільг можуть не тільки самі військові, а і їхні родичі.
Як виплачують пільги у 2026 році
За інформацією Міністерства оборони України, пільги на комунальні послуги надаються у вигляді грошової компенсації. Проте виплати починаються не одразу, адже оформлення документів займає певний час.
"Кошти надходять у вигляді компенсації: спочатку пільговик сплачує повну суму за комунальні послуги, а потім отримує на картку відшкодування", — пояснили в Міністерстві оборони.
Отримувачам допомоги також нагадали, що важливо не допускати заборгованості по комунальних рахунках, оскільки борги можуть стати підставою для припинення нарахування пільг.
