Підтримка дружин УБД — які знижки можна буде отримати в березні

Військові, які брали участь у бойових діях, а також їхні близькі родичі можуть користуватися різними державними пільгами. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду України.

Про те, які знижки держава гарантує дружинам УБД у березні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на положення закону "Про статус ветеранів війни та соціальні гарантії їхнього захисту".

Яку допомогу можуть отримати дружини УБД у березні

Члени сімей військових зі статусом УБД, втому числі їх дружини, мають право на суттєві знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. Зокрема, передбачено:

75% знижки на оплату житла.

75% компенсації вартості палива для домівок без централізованого опалення.

75% знижки на комунальні послуги (газ, електроенергія, вода тощо). Для людей з інвалідністю внаслідок війни знижка становить 100%.

Пільга нараховується на 21 кв. м опалювальної площі на кожного мешканця та додатково 10,5 кв. м на всю родину. Якщо в сім’ї лише непрацездатні особи, норма збільшується: 42 кв. м на людину та 21 кв. м на сім’ю. Подати заяву на оформлення пільг можуть не тільки самі військові, а і їхні родичі.

Як виплачують пільги у 2026 році

За інформацією Міністерства оборони України, пільги на комунальні послуги надаються у вигляді грошової компенсації. Проте виплати починаються не одразу, адже оформлення документів займає певний час.

"Кошти надходять у вигляді компенсації: спочатку пільговик сплачує повну суму за комунальні послуги, а потім отримує на картку відшкодування", — пояснили в Міністерстві оборони.

Отримувачам допомоги також нагадали, що важливо не допускати заборгованості по комунальних рахунках, оскільки борги можуть стати підставою для припинення нарахування пільг.

