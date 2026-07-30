Скидки для военных: в "Армия+" добавили ещё одну сеть магазинов

Военнослужащий ВСУ, люди в супермаркете. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини. LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Если вы регулярно покупаете продукты, бытовую химию и товары для дома, то прекрасно знаете, как быстро "тают" деньги на банковской карте. Цены в супермаркетах периодически растут. Однако для украинских военных и их семей появился еще один реальный способ существенно сэкономить на ежедневных покупках. К специальной программе скидок и бонусов «Плюсы» в приложении "Армия+" официально присоединилась известная сеть гипермаркетов FOZZY.

Об этом сообщили в Министерстве обороны, передают Новини.LIVE.

Какую скидку предлагают и сколько можно сэкономить

Расходы на питание и предметы первой необходимости составляют львиную долю расходов каждой украинской семьи. Чтобы поддержать украинских защитников и защитниц в бытовых вопросах, сеть FOZZY предложила специальные условия для покупок в удобном онлайн-формате.

В частности, военные смогут получить:

10% скидки на любые покупки, совершенные через официальный сайт или мобильное приложение сети;

до 5 промокодов ежемесячно на одного пользователя приложения.

Это означает, что можно заказать свежие продукты питания, крупы, мясо, товары для обустройства быта или бытовую химию значительно дешевле. После этого заказ можно удобно забрать самостоятельно в ближайшем гипермаркете или оформить адресную доставку прямо к дверям дома.

Как активировать бонус и поделиться им с родными

Чтобы получить скидку, больше не нужно носить с собой бумажные справки, предъявлять удостоверение УБД на кассе или стоять в длинных очередях. Всё делается в несколько касаний на смартфоне:

Откройте приложение "Армия+" и перейдите в специальный раздел «Плюсы». Найдите в списке партнеров сеть FOZZY и сгенерируйте свой персональный промокод. Введите этот код при оформлении заказа на сайте fozzy.ua или в приложении гипермаркета.

Скидка 10% будет автоматически вычтена из итоговой суммы чека.

Самое важное для семей: военнослужащим вовсе не обязательно делать покупки лично.

Если вы сейчас находитесь на передовой, на полигоне или выполняете сложные боевые задачи вдали от семьи, сгенерированными промокодами можно легко поделиться. Для этого достаточно просто скопировать код из приложения и отправить его жене, мужу, родителям или детям в любом удобном мессенджере — Telegram, Viber или WhatsApp. Ваши близкие смогут приобрести все необходимое для дома с приятной выгодой.

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