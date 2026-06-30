Штрафы и конфискация животного: за какие действия украинцев могут строго наказать в июле

Штрафы для владельцев животных. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В Украине действуют строгие правила для владельцев животных. За жестокое обращение с домашними питомцами или нарушение требований по их содержанию придется заплатить немалые штрафы. Мы разобрались, за какие неправомерные действия предусмотрены финансовые санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие штрафы грозят украинцам в июле 2026 года.

Безответственное содержание животных

Наказание ждет владельцев четверолапых питомцев, которые держат их в запрещенных местах, не регистрируют в соответствии с законом, выгуливают без поводка и намордника (если порода внесена в Перечень опасных) или в непредназначенных для этого местах, не убирают экскременты на улице и т. п.

Согласно статье 154 Кодекса об административных правонарушениях, за указанные действия предусмотрен штраф от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) и предупреждение. Повторное привлечение к ответственности в течение года уже влечет за собой санкцию в размере 340-510 грн.

"Действия, повлекшие причинение вреда здоровью человеку или его имуществу, влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией животного (1 700-3 400 грн)", — говорится в КУоАП.

Что грозит за жестокое обращение с животными

Статья 89 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает наказание за издевательства над животными. Размеры штрафов в июле 2026 года находятся на таком уровне:

от 3 400 до 5 100 грн — за причинение боли, не повлекшее за собой телесных повреждений, увечий или гибели животного, а также за оставление питомца на произвол судьбы;

от 5 100 до 8 500 грн или административный арест на 15 дней — за аналогичные действия, совершенные в отношении двух и более животных, либо группой лиц, либо человеком, которого в течение года привлекали к ответственности за такое нарушение;

от 3 400 до 5 950 грн — за нарушение правил перевозки животных.

Кроме того, собаку или кошку могут конфисковать у владельца, если существует угроза жизни/здоровью четверолапого питомца. В случае наложения штрафной санкции на должностных лиц сумма финансового взыскания увеличивается.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Чехии владельцев собак обяжут регистрировать домашних животных. С 1 июля 2026 года запустят Центральный реестр собак. Пройти процедуру необходимо в течение трех лет, иначе грозит штраф до 300 000 чешских крон (645 000 грн).

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из предпринимателей грозят крупные штрафы в ближайшее время. В августе вступит в силу требование о нотификации (регистрации) косметической продукции. Для товаров, введенных в оборот ранее (до 3 августа), правила будут упрощены.