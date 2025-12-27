Штрафы для владельцев животных — что грозит за неправильное содержание в 2026

Собака на прогулке. Фото: Unsplash

Украинцы несут ответственность за животных — своих домашних любимцев, поэтому должны соблюдать требования закона по содержанию четвероногих. Иначе нарушителям грозят немаленькие штрафные санкции, выплаты которых в 2026 году избежать не удастся.

Размеры штрафов для владельцев животных определены статьей 154 Кодекса об административных правонарушениях.

Правила содержания собак и кошек

Нельзя просто взять животное из приюта и забыть о существующих правилах содержания. Требования касаются различных сторон заботы о собаке или кошке, например, выгула, регистрации, безопасности и тому подобное. Статья 154 КУоАП определяет финансовые наказания за:

содержание животных в запрещенных местах;

содержание незарегистрированных собак;

выгул незарегистрированных собак в общественном месте;

выгул без поводка и намордника (кроме пород, не внесенных в Перечень опасных);

прогулки с животным в местах, не отведенных для этого;

неуборка экскрементов четвероногого в общественном месте.

За первое нарушение предусмотрена ответственность в размере 10-20 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 170 до 340 грн. Должностным лицам придется заплатить больше — от 340 до 850 грн.

Повторное несоблюдение требований в течение года влечет за собой финансовую санкцию в размере 340-510 грн (для физических лиц) и 510-1020 грн (для должностных лиц). Если указанные действия привели к вреду здоровью человека или его имуществу, придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн, а животное конфискуют.

Новые требования к содержанию животных

С 1 января 2026 года в Украине начнут действовать новые правила содержания сельскохозяйственных животных. По информации Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, усиленное регулирование сферы поможет улучшить их благополучие.

Участников рынка обяжут осуществлять периодические осмотры животных, оказывать немедленную помощь при болезнях и травмах, размещать их в безопасных местах, одновременно обеспечивая свободу передвижения, кормить полноценным ежедневным рационом и многое другое.

При этом накладывается запрет на увечье и использование травмирующих методов лечения. Плюс фермерам придется вести учет случаев гибели животных, сохраняя данные в течение трех лет, дабы Госпродпотребслужба могла во время проверки узнать все обстоятельства.

