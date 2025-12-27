Відео
Головна Економіка Штрафи і конфіскація — за що поплатяться власники тварин у 2026

Штрафи і конфіскація — за що поплатяться власники тварин у 2026

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 11:35
Штрафи для власників тварин — що загрожує за неправильне утримання у 2026
Собака на прогулянці. Фото: Unsplash

Українці несуть відповідальність за тварин — своїх домашніх улюбленців, тому повинні дотримуватися вимог закону щодо утримання чотирилапих. Інакше порушникам загрожують немаленькі штрафні санкції, виплати яких у 2026 році уникнути не вдасться.

Розміри штрафів для власників тварин визначені статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Читайте також:

Правила утримання собак і котів

Не можна просто взяти тваринку з притулку і забути про існуючі правила утримання. Вимоги торкаються різних сторін піклування про собаку чи кота, наприклад, вигулу, реєстрації, безпеки тощо. Стаття 154 КУпАП визначає фінансові покарання за:

  • утримання тварин у заборонених місцях;
  • утримання незареєстрованих собак;
  • вигул незареєстрованих собак у громадському місці;
  • вигул без повідця і намордника (крім порід, не внесених у Переліку небезпечних);
  • прогулянки з твариною у місцях, не відведених для цього;
  • неприбирання екскрементів чотирилапого у громадському місці.

За перше порушення передбачена відповідальність у розмірі 10-20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — від 170 до 340 грн. Посадовцям доведеться заплатити більше — від 340 до 850 грн.

Повторне недотримання вимог протягом року тягне за собою фінансову санкцію в розмірі 340-510 грн (для фізичних осіб) і 510-1020 грн (для посадовців). Якщо вказані дії призвели до шкоди здоров’ю людини чи її майну, доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн, а тварину конфіскують.

Нові вимоги до утримання тварин

З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила утримання сільськогосподарських тварин. За інформацією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, посилене регулювання сфери допоможе покращити їх благополуччя.

Учасників ринку зобов’яжуть здійснювати періодичні огляди тварин, надавати негайну допомогу при хворобах і травмах, розміщувати їх у безпечних місцях, водночас забезпечуючи свободу пересування, годувати повноцінним щоденним раціоном і багато іншого.

При цьому накладається заборона на каліцтво і використання травмуючих методів лікування. Плюс фермерам доведеться вести облік випадків загибелі тварин, зберігаючи дані протягом трьох років, аби Держпродспоживслужба могла під час перевірки дізнатися всі обставини.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, переїзд є стресом для котів і собак, тому важливо заздалегідь привчати їх до коробок, не змінювати режим і в день перевезення забезпечити тишу. На новому місці варто залишити знайомі запахи.

Також ми писали, що в Україні полювання регулюється законами і добовими лімітами. Вони визначають, скільки тварин і птахів може вполювати один мисливець протягом сезону 2025-2026 років.

тварини штрафи собака домашні тварини вигулювання собак
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
