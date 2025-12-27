Штрафи для власників тварин — що загрожує за неправильне утримання у 2026

Собака на прогулянці. Фото: Unsplash

Українці несуть відповідальність за тварин — своїх домашніх улюбленців, тому повинні дотримуватися вимог закону щодо утримання чотирилапих. Інакше порушникам загрожують немаленькі штрафні санкції, виплати яких у 2026 році уникнути не вдасться.

Розміри штрафів для власників тварин визначені статтею 154 Кодексу про адміністративні правопорушення.

Правила утримання собак і котів

Не можна просто взяти тваринку з притулку і забути про існуючі правила утримання. Вимоги торкаються різних сторін піклування про собаку чи кота, наприклад, вигулу, реєстрації, безпеки тощо. Стаття 154 КУпАП визначає фінансові покарання за:

утримання тварин у заборонених місцях;

утримання незареєстрованих собак;

вигул незареєстрованих собак у громадському місці;

вигул без повідця і намордника (крім порід, не внесених у Переліку небезпечних);

прогулянки з твариною у місцях, не відведених для цього;

неприбирання екскрементів чотирилапого у громадському місці.

За перше порушення передбачена відповідальність у розмірі 10-20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян — від 170 до 340 грн. Посадовцям доведеться заплатити більше — від 340 до 850 грн.

Повторне недотримання вимог протягом року тягне за собою фінансову санкцію в розмірі 340-510 грн (для фізичних осіб) і 510-1020 грн (для посадовців). Якщо вказані дії призвели до шкоди здоров’ю людини чи її майну, доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн, а тварину конфіскують.

Нові вимоги до утримання тварин

З 1 січня 2026 року в Україні почнуть діяти нові правила утримання сільськогосподарських тварин. За інформацією Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, посилене регулювання сфери допоможе покращити їх благополуччя.

Учасників ринку зобов’яжуть здійснювати періодичні огляди тварин, надавати негайну допомогу при хворобах і травмах, розміщувати їх у безпечних місцях, водночас забезпечуючи свободу пересування, годувати повноцінним щоденним раціоном і багато іншого.

При цьому накладається заборона на каліцтво і використання травмуючих методів лікування. Плюс фермерам доведеться вести облік випадків загибелі тварин, зберігаючи дані протягом трьох років, аби Держпродспоживслужба могла під час перевірки дізнатися всі обставини.

