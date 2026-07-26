Шопинг в Турции: как обманывают туристов на базарах и что запрещено вывозить из страны

Что стоит знать о покупках в Турции. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Отдых в Турции для многих туристов — это не только море и "все включено", но и покупки на местных базарах. Там можно найти немало интересных сувениров, но наряду с выгодными предложениями путешественников ждут и различные мошеннические схемы.

О том, как не дать себя обмануть во время шопинга в Турции, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на издание Interia Kobieta.

Почему лучше расплачиваться местной валютой

Эксперты советуют ещё до похода на рынок обменять деньги на турецкие лиры. Если расплачиваться долларами или евро в небольших лавках, продавцы часто используют собственный курс, который может быть совсем невыгодным. Зато в крупных магазинах, торговых центрах и отелях иностранную валюту обычно принимают без проблем.

Как "сбить" цену во время шопинга

Еще одна особенность турецких базаров — торг. Начальная цена почти всегда завышена, поэтому покупатели могут смело просить скидку. Иногда стоимость товара удается снизить на десятки процентов.

Но это правило действует только на рынках и в частных магазинах. В супермаркетах и сетевых магазинах цены фиксированные, поэтому торговаться там не принято.

Туристам также советуют не брать товар в руки и не класть его в корзину, пока не узнают точную цену. Некоторые продавцы могут воспринять это как согласие на покупку и настаивать на оплате. Если рассчитываетесь картой, обязательно проверяйте сумму на терминале перед подтверждением платежа.

Какие еще ловушки ждут туристов в Турции

Осторожностью следует проявлять и при покупке вещей, которые выглядят старинными. Вывозить из Турции предметы возрастом более 100 лет запрещено, и за это могут возникнуть серьезные проблемы с законом. Также не стоит покупать большие партии поддельных брендовых вещей — во многих странах их ввоз может обернуться штрафами.

На туристических форумах регулярно появляются истории об обмане. Один из таких случаев произошел с туристкой, которая отдыхала в Мармарисе. Сначала она купила две куртки, а затем решила приобрести ещё и дублёнку. Поскольку места в чемодане не хватало, продавец предложил отправить покупку по почте. Женщина внесла аванс, но после возвращения домой посылку так и не получила.

Сначала владелец магазина объяснял задержку праздниками, затем перестал отвечать на звонки. Позже он даже пообещал вернуть деньги, но вместо этого с туристкой связался якобы его коллега и начал требовать доплатить оставшуюся сумму. Только после обращения в консульство женщина узнала, что стала не первой жертвой такой схемы.

Не стоит забывать и о карманниках. На рынках и в людных местах они часто пользуются толпой. Туристам рекомендуют носить сумку перед собой, а документы, деньги и телефон хранить во внутренних карманах. Также лучше не доверять незнакомцам, которые навязчиво предлагают помощь или специально создают суматоху.

Что запрещено вывозить из Турции

Перед поездкой домой стоит ознакомиться с таможенными правилами. Из Турции нельзя вывозить:

природные минералы;

изделия из кожи диких животных;

кораллы и ракушки, найденные на побережье;

предметы, представляющие историческую или культурную ценность.

На популярный турецкий чай также действуют ограничения: обычно разрешено вывозить не более одного килограмма на человека.

Кроме того, следует учитывать правила страны, в которую вы возвращаетесь. Домашние мясные и молочные продукты без необходимых сертификатов в большинстве случаев ввозить запрещено. Если нарушить эти требования, покупки могут конфисковать, а владельцу придется уплатить штраф.

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