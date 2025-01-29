Е-гривна для украинцев – что это такое и какую пользу принесет людям

Гривны разных номиналов. Фото: Unsplash

Национальный банк планирует выпустить собственную цифровую валюту (CBDC) под названием е-гривна. В 2025 году регулятор хочет запустить экспериментальный проект для тестирования электронных денег. Предполагается, что введение розничной CBDC поможет повысить скорость и удобство финансовых расчетов.

Чем полезна электронная гривна для украинцев, рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в колонке для издания "Экономическая правда".

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Что даст введение е-гривны

НБУ создаст цифровые деньги, которыми украинцы смогут рассчитываться за товары и услуги так же, как и наличными или безналичным способом. Многие страны уже находятся на этапе исследования, кому-то удалось запустить пилотные проекты, а кто-то давно выпускает собственные CBDC.

Украинцы смогут по собственному желанию выбирать, что и когда использовать: е-гривна не заменит наличные, а станет дополнением к существующим формам. В то же время, это максимизирует удобство оплаты, не исключено, что какие-то категории граждан полностью перейдут на цифровые деньги.

Выпуск е-гривны принесет немало пользы, так как с ее помощью станет проще осуществлять различные типы платежных операций, а именно:

переводить деньги между физическими лицами;

оплачивать товары и услуги;

делать платежи в пользу государства;

вносить благотворительные платежи;

получать зарплату, социальные выплаты и другие доходы.

"Ключевым назначением е-гривны будет эффективно выполнять все функции денег, дополняя наличку и средства, хранящиеся на счетах, а не быть их заменителем. Пользователи смогут без ограничений самостоятельно выбирать, какой формой гривны (наличной или безналичной, в частности е-гривной) осуществлять свои расчеты", — уточнил Алексей Шабан.

Иными словами, появится альтернатива способам расчетов, к которым привыкли современные украинцы. Выпуск CBDC должен заинтересовать граждан, особенно молодое поколение, представители которого более осведомлены в цифровизации.

Напомним, украинцы могут продавать необычные денежные банкноты на OLX или других специализированных порталах. Коллекционеры готовы заплатить больше номинала за купюры с уникальными серийными номерами.

Также мы писали, что Национальный банк планирует переименовать копейки на шаги. Эксперты из состава комиссии Украинского института национальной памяти (УИНП) считают, что идея имеет право на жизнь. Хотя не все граждане ее поддерживают.