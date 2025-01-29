Е-гривня для українців – що це таке і яку користь принесе людям

Гривні різних номіналів. Фото: Unsplash

Національний банк планує випустити власну цифрову валюту (CBDC) під назвою е-гривня. У 2025 році регулятор хоче запустити експериментальний проєкт для тестування електронних грошей. Передбачається, що запровадження роздрібної CBDC допоможе підвищити швидкість і зручність фінансових розрахунків.

Чим корисна електронна гривня для українців, розповів заступник Голови НБУ Олексій Шабан у колонці для видання "Економічна правда".

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Що дасть запровадження е-гривні

НБУ створить цифрові гроші, якими українці зможуть розраховуватися за товари і послуги так само, як і готівкою чи безготівковим способом. Чимало країн уже перебувають на етапі дослідження, комусь вдалося запустити пілотні проєкти, а хтось давно випускає власні CBDC.

Українці зможуть за власним бажанням обирати, що і коли використовувати: е-гривня не замінить готівку, а стане доповненням до існуючих форм. Водночас це максимізує зручність оплати, не виключено, що якісь категорії громадян повністю перейдуть на цифрові гроші.

Випуск е-гривні принесе чимало користі, бо з її допомогою стане простіше здійснювати різні типи платіжних операцій, а саме:

переказувати кошти між фізичними особами;

оплачувати товари і послуги;

робити платежі на користь держави;

вносити благодійні платежі;

отримувати зарплату, соціальні виплати та інші доходи.

"Ключовим призначенням е-гривні буде ефективно виконувати всі функції грошей, доповнюючи готівкові кошти та кошти, що зберігаються на рахунках, а не бути їх замінником. Користувачі матимуть змогу без обмежень самостійно обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, зокрема е-гривнею) здійснювати свої розрахунки", — уточнив Олексій Шабан.

Іншими словами, з’явиться альтернатива способам розрахунків, до яких звикли сучасні українці. Випуск CBDC повинен зацікавити громадян, особливо молоде покоління, представники якого більш обізнані в цифровізації.

Нагадаємо, українці можуть продавати незвичні грошові банкноти на OLX чи інших спеціалізованих порталах. Колекціонери готові заплатити більше номіналу за купюри з унікальними серійними номерами.

Також ми писали, що Національний банк планує перейменувати копійки на шаги. Експерти зі складу комісії Українського інституту національної пам'яті (УІНП) вважають, що ідея має право на життя. Хоча не всі громадяни її підтримують.