Денежное обеспечение ВСУ — что будет с выплатами военным в ноябре 2025 года

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других военных формирований ежемесячно получают денежное обеспечение. Оно состоит из нескольких частей — оклада, ежемесячных надбавок и единовременных выплат. Кроме того, государство предоставляет военным различные виды материальной помощи и компенсаций.

Новини.LIVE рассказывают, на какие выплаты военнослужащие могут рассчитывать в ноябре 2025 года.

Какие виды выплат получат военные

Денежное обеспечение защитников регулируются Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704.

Согласно им, военнослужащие получают:

основные выплаты — должностной оклад, оклад по воинскому званию и надбавку за выслугу лет;

надбавки — за условия службы, за выполнение задач обороны, за особые заслуги или риск;

единовременные выплаты — материальные пособия и компенсации.

Минимальная сумма денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины на сегодня составляет 20 100 грн — ее получают все военнослужащие независимо от должности или места службы. Пересмотр этого показателя пока не запланирован.

Размер базовой ставки зависит от рода войск, занимаемой должности, уровня ответственности и сложности выполняемых задач. Влияет также выслуга лет и воинское звание — от солдата до офицера.

Какие надбавки будут начислять бойцам в ноябре

Постановление Кабмина №168 определяет порядок начисления дополнительных выплат в зависимости от характера службы и уровня риска.

Размеры надбавок следующие:

30 000 грн — ежемесячно получают военные, которые выполняют задачи за пределами зон активных боевых действий;

50 000 грн — предусмотрено для командиров и офицеров, осуществляющих управление подразделениями или координирующих боевые действия;

100 000 грн — доплата военным, которые непосредственно участвуют в боях, уничтожают технику противника или выполняют другие особо опасные задачи.

Отдельно выплачивается накопительная премия в размере 70 000 грн — ее получают военнослужащие, которые в течение 30 дней непрерывно выполняют боевые задачи на линии соприкосновения или в тылу противника.

Единовременные выплаты военным в ноябре 2025 года

Защитники Украины могут рассчитывать на несколько видов единовременных выплат, в частности:

помощь на оздоровление — в размере основного денежного обеспечения (без учета надбавок);

материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов — также в пределах основного оклада;

выплата после заключения первого контракта — от 24 000 грн, в зависимости от звания и срока контракта;

помощь в случае ранения — сумма определяется по заключению ВВК и МСЭК и зависит от степени тяжести травм;

денежная помощь при увольнении со службы — рассчитывается в соответствии с выслугой лет.

Кроме этого, военнослужащие могут получить премии за особые достижения или успешное выполнение задач, назначаемые по решению командования или приказами Министерства обороны.

