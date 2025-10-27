Грошове забезпечення ЗСУ — що буде з виплатами військовим в листопаді 2025 року

Військовий ЗСУ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці Збройних сил України та інших військових формувань щомісяця отримують грошове забезпечення. Воно складається з кількох частин — окладу, щомісячних надбавок і одноразових виплат. Крім того, держава надає військовим різні види матеріальної допомоги та компенсацій.

Новини.LIVE розповідають, на які виплати військовослужбовці можуть розраховувати у листопаді 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Які види виплат отримають військові

Грошове забезпечення захисників регулюються Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" і постановою Кабінету Міністрів №704.

Згідно з ними, військовослужбовці отримують:

основні виплати — посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавку за вислугу років;

надбавки — за умови служби, за виконання завдань оборони, за особливі заслуги або ризик;

одноразові виплати — матеріальні допомоги та компенсації.

Мінімальна сума грошового забезпечення у Збройних силах України на сьогодні становить 20 100 грн — її отримують усі військовослужбовці незалежно від посади чи місця служби. Перегляд цього показника поки не заплановано.

Розмір базової ставки залежить від роду військ, займаної посади, рівня відповідальності та складності виконуваних завдань. Впливає також вислуга років і військове звання — від солдата до офіцера.

Які надбавки нараховуватимуть бійцям у листопаді

Постанова Кабміну №168 визначає порядок нарахування додаткових виплат залежно від характеру служби та рівня ризику.

Розміри надбавок такі:

30 000 грн — щомісячно отримують військові, які виконують завдання за межами зон активних бойових дій;

50 000 грн — передбачено для командирів і офіцерів, які здійснюють управління підрозділами або координують бойові дії;

100 000 грн — доплата військовим, які безпосередньо беруть участь у боях, знищують техніку противника чи виконують інші особливо небезпечні завдання.

Окремо виплачується накопичувальна премія у розмірі 70 000 грн — її отримують військовослужбовці, які протягом 30 днів безперервно виконують бойові завдання на лінії зіткнення або в тилу противника.

Одноразові виплати військовим у листопаді 2025 року

Захисники України можуть розраховувати на кілька видів одноразових виплат, зокрема:

допомога на оздоровлення — у розмірі основного грошового забезпечення (без урахування надбавок);

матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань — також у межах основного окладу;

виплата після укладення першого контракту — від 24 000 грн, залежно від звання та терміну контракту;

допомога у разі поранення — сума визначається за висновками ВЛК та МСЕК і залежить від ступеня тяжкості травм;

грошова допомога при звільненні зі служби — розраховується відповідно до вислуги років.

Крім цього, військовослужбовці можуть отримати премії за особливі досягнення або успішне виконання завдань, що призначаються за рішенням командування або наказами Міністерства оборони.

Раніше ми розповідали, що деяким військовослужбовцям нарахують додаткові виплати у листопаді 2025 року. Йдеться про грошове заохочення до служби за контрактом у Збройних силах України, розмір якого, зокрема, може становити 27 тис. грн.

Також дізнавайтеся, за що дружини учасників бойових дій зможуть платити менше у листопаді 2025 року.