Баланс на счету MrBeast — блогер рассекретил, что происходит с его деньгами

Блогер MrBeast. Фото: Reuters

Один из самых известных YouTube-блогеров мира MrBeast, настоящее имя которого — Джимми Дональдсон, имеет "отрицательный денежный баланс" на банковском счете. Другими словами, ему приходится занимать деньги из-за отсутствия личного наличного капитала.

Об этом MrBeast рассказал в интервью Wall Street Journal.

Почему у MrBeast нет денег

Бизнес ютубера оценили в заоблачные 5 млрд долларов, однако этот капитал не конвертировался в наличные. По словам Дональдсона, у него не хватает денег на личные нужды, хотя он понимает, что мало кто поверит в такой нонсенс.

"Смешно говорить о моих финансах, потому что никто никогда не верит ничему, что я говорю", — отметил MrBeast.

Причина довольно банальна — весь капитал Джимми пытается реинвестировать. Плюс его компания Beast Industries считается стартапом, а денежный поток нередко становится проблемой для руководителей молодых бизнесов, акции которых не вышли на фондовый рынок.

Блогеру пришлось приложить много усилий, чтобы сократить лишние расходы в компании после убытков более 100 млн долларов в 2024 году. Дональдсон даже планирует создать банковское и финансово-консалтинговое предприятие Beast Financial, а также запустить новый YouTube-канал для зрителей, которым интересно управление личными финансами.

Кто такой MrBeast

Молодого предпринимателя знают как популярного американского YouTube-блогера с миллионной аудиторией. Концепция его видео сосредоточена вокруг розыгрышей и филантропии.

MrBeast организовывает и участвует в челленджах, раздает деньги прохожим на улице, монетизируя интерес зрителей к благотворительности.

Именно его канал на YouTube стал первым, преодолевшим отметку в 300 млн подписчиков. Со временем личный бренд MrBeast превратился в крупный медиа-бизнес с миллиардной капитализацией.

