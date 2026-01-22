Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Самый популярный блогер в мире рассекретил свой баланс на счету

Самый популярный блогер в мире рассекретил свой баланс на счету

Ua ru
Дата публикации 22 января 2026 17:12
Баланс на счету MrBeast — блогер рассекретил, что происходит с его деньгами
Блогер MrBeast. Фото: Reuters

Один из самых известных YouTube-блогеров мира MrBeast, настоящее имя которого — Джимми Дональдсон, имеет "отрицательный денежный баланс" на банковском счете. Другими словами, ему приходится занимать деньги из-за отсутствия личного наличного капитала.

Об этом MrBeast рассказал в интервью Wall Street Journal.

Реклама
Читайте также:

Почему у MrBeast нет денег

Бизнес ютубера оценили в заоблачные 5 млрд долларов, однако этот капитал не конвертировался в наличные. По словам Дональдсона, у него не хватает денег на личные нужды, хотя он понимает, что мало кто поверит в такой нонсенс.

"Смешно говорить о моих финансах, потому что никто никогда не верит ничему, что я говорю", — отметил MrBeast.

Причина довольно банальна — весь капитал Джимми пытается реинвестировать. Плюс его компания Beast Industries считается стартапом, а денежный поток нередко становится проблемой для руководителей молодых бизнесов, акции которых не вышли на фондовый рынок.

Блогеру пришлось приложить много усилий, чтобы сократить лишние расходы в компании после убытков более 100 млн долларов в 2024 году. Дональдсон даже планирует создать банковское и финансово-консалтинговое предприятие Beast Financial, а также запустить новый YouTube-канал для зрителей, которым интересно управление личными финансами.

Кто такой MrBeast

Молодого предпринимателя знают как популярного американского YouTube-блогера с миллионной аудиторией. Концепция его видео сосредоточена вокруг розыгрышей и филантропии.

MrBeast организовывает и участвует в челленджах, раздает деньги прохожим на улице, монетизируя интерес зрителей к благотворительности.

Именно его канал на YouTube стал первым, преодолевшим отметку в 300 млн подписчиков. Со временем личный бренд MrBeast превратился в крупный медиа-бизнес с миллиардной капитализацией.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Германии доходы среднего класса составляют около 4 300 евро брутто или 3 000 евро нетто. Для семей с детьми этот показатель может достигать 10 000 евро в месяц после вычета налогов.

Также мы писали, что в Едином реестре должников появились первые записи о неуплаченных штрафах за рекламу онлайн-казино. С 2026 года санкции планируют дифференцировать по серьезности нарушений.

YouTube блогеры деньги доходы MrBeast
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации