Баланс на рахунку MrBeast — блогер розсекретив, що відбувається з його грошима

Блогер MrBeast. Фото: Reuters

Один із найвідоміших YouTube-блогерів світу MrBeast, справжнє ім'я якого — Джиммі Дональдсон, має "негативний грошовий баланс" на банківському рахунку. Іншими словами, йому доводиться позичати гроші через відсутність особистого готівкового капіталу.

Про це MrBeast розповів в інтерв'ю Wall Street Journal.

Чому в MrBeast немає коштів

Бізнес ютубера оцінили в захмарні 5 млрд доларів, однак цей капітал не конвертувався у готівку. За словами Дональдсона, у нього не вистачає грошей на особисті потреби, хоча він розуміє, що мало хто повірить у такий нонсенс.

"Смішно говорити про мої фінанси, бо ніхто ніколи не вірить нічому, що я кажу", — зазначив MrBeast.

Причина доволі банальна — весь капітал Джиммі намагається реінвестувати. Плюс його компанія Beast Industries вважається стартапом, а грошовий потік нерідко стає проблемою для керівників молодих бізнесів, акції яких не вийшли на фондовий ринок.

Блогеру довелося докласти багато зусиль, аби скоротити зайві витрати в компанії після збитків понад 100 млн доларів у 2024 році. Дональдсон навіть планує створити банківське та фінансово-консалтингове підприємство Beast Financial, а також запустити новий YouTube-канал для глядачів, яким цікаве керування особистими фінансами.

Хто такий MrBeast

Молодого підприємця знають як популярного американського YouTube-блогера з мільйонною аудиторією. Концепція його відео зосереджена навколо розіграшів і філантропії.

MrBeast організовує та бере участь у челленджах, роздає гроші перехожим на вулиці, монетизуючи інтерес глядачів до благодійності.

Саме його канал на YouTube став першим, що подолав позначку в 300 млн підписників. З часом особистий бренд MrBeast перетворився на великий медіа-бізнес із мільярдною капіталізацією.

