Самый дорогой тарифный план от Vodafone: за что и сколько платят абоненты

Магазин Vodafone и мужчина с телефоном. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Мобильные операторы Украины предлагают тарифные планы на любой кошелек. Абоненты Vodafone имеют широкий выбор пакетов услуг, которые различаются по стоимости и наполнению. Мы выяснили, что входит в самое дорогое предложение компании.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

Самый дорогой тариф от Vodafone

Клиенты контракта могут подключить тарифный план ULTRA VIP, который стоит 1 500 грн/мес. Оплата за 12 месяцев вперед с услугой "Год без абонплаты" предполагает взимание 16 500 грн, то есть абонентам удается сэкономить один платеж — они фактически платят за 11 месяцев обслуживания.

Пакет услуг ULTRA VIP включает:

безлимитный трафик;

50 ГБ для использования в 27 странах ЕС;

неограниченные звонки в сети Vodafone;

безлимит на входящие звонки в роуминге;

безлимит на разговоры по Украине и в 27 странах ЕС;

2 500 SMS;

750 минут на звонки из Украины в ЕС и между странами Евросоюза;

100 МБ в роуминге (20 стран).

"При подключении акции "YouTube Premium бесплатно на 2 месяца" вы получите 2 месяца бесплатного доступа к подписке на YouTube Premium (в частности подписку на YouTube Music Premium)", — отметили в Vodafone.

Как сменить тарифный план

Чтобы перейти на ULTRA VIP, необходимо на официальном сайте мобильного оператора открыть страницу предложения и нажать на кнопку "Изменить тариф". Далее следует дождаться SMS о подключении, пополнить абонентский счет, получить уведомление о начислении услуг и перезагрузить смартфон для корректной активации тарифного плана.

За переход на ULTRA VIP платить не нужно. В случае смены пакета услуг сохраняется программа лояльности и все накопленные бонусы. В то же время активированные ранее сервисы, кроме подписок, будут отключены. Также автоматически станут доступны услуги международной линии и международного роуминга.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что абоненты Киевстара могут получить скидку на тарифный план. Специальная акция доступна для пользователей, которые перенесли мобильный номер в сеть. Помимо снижения стоимости им предоставляется дополнительный объем услуг.

Также Новини.LIVE рассказывали, как абонентам Киевстара и lifecell проверить свои расходы. Украинцы могут контролировать, на что списываются деньги с мобильного счета. Для этого нужно заказать специальную услугу, которая обеспечит подробной информацией.