Рыбаков предупредили о новых ограничениях: за что будут штрафовать с 15 августа

Правила рыбалки в Украине с 15 августа. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 15 августа на большинстве рыбохозяйственных водоемов Украины вступит в силу сезонный запрет на лов раков. Ограничение продлится до 30 сентября и вводится с целью сохранения их популяции в период второй линьки, когда они наиболее уязвимы.

О том, какие изменения ждут рыбаков в Украине с 15 августа, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Государственное агентство развития мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Украины.

Когда вступает в силу запрет на лов раков в 2026 году

В Госрыбагентстве отмечают, что рыбакам следует учитывать, что сроки запрета могут различаться в зависимости от области. В частности, в водоемах Николаевской и Херсонской областей вылов раков запрещен с 10 августа по 20 сентября. А в Закарпатье из-за преобладания краснокнижного широкопалого рака его добыча запрещена в течение всего года.

Когда запретят ловить раков в разных областях Украины. Фото: Скриншот

"Линька — это естественный и чрезвычайно важный процесс в жизни раков. Чтобы расти, они вынуждены периодически сбрасывать свой старый твердый хитиновый панцирь. Период формирования и укрепления нового панциря может длиться от одного до полутора месяцев", — пояснил глава Госрыбагентства Игорь Клименок.

Раки играют важную роль в водоемах. Они очищают дно от органических остатков, поедая их, и таким образом являются природными санитарами рек и озер. Сокращение их численности может негативно повлиять на состояние водных экосистем.

Какой штраф грозит рыбакам за лов раков во время запрета

За нарушение установленного запрета предусмотрена административная ответственность. Незаконный вылов раков влечет за собой штраф в размере от 34 до 680 гривен.

Кроме того, нарушителю придется возместить ущерб, нанесенный рыбному хозяйству. Сумма возмещения составляет 3 332 гривны за каждого незаконно выловленного рака независимо от его размера.

Какие правила ловли раков остаются в силе в Украине до 15 августа

До начала действия запрета и после его окончания рыбаки могут ловить раков, но только при соблюдении установленных правил. Одному человеку разрешено использовать не более одной раколовки. Также действует суточное ограничение — не более 30 раков на одного рыбака.

Есть и требования к размеру улова. В Винницком рыбоохранном патруле отмечают, что оставлять разрешается только тех раков, длина которых составляет не менее 10 сантиметров. Более мелких особей необходимо сразу выпускать обратно в водоем.

Как правильно определить размер рыбы и рака. Фото: Скриншот

Отдельно действует ещё один важный запрет. Ловить раков в темное время суток с использованием любых средств подсветки нельзя. Это правило действует с одного часа после захода солнца и до одного часа перед его восходом.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие считают, будто самая большая неприятность на рыбалке — это штраф за нарушение правил. Но, отправляясь на водоем, важно позаботиться не только о хорошем улове, но и о собственной безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что рыбалка — одно из самых популярных увлечений украинцев. Главное — не забывать о правилах, ведь во время такого отдыха за их нарушение можно получить штраф.