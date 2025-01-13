Украинцы могут потерять квартиры в Мариуполе – что придумали россияне

Жилое здание в Мариуполе. Фото: Telegram

Оккупационные власти в Мариуполе придумали новую схему, как "отжать" жилье в украинцев и передать/продать российским военным или переселенцам. Начался второй этап инвентаризации недвижимости, призванный "отсеять" владельцев квартир с украинскими паспортами.

Об этом рассказал бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

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Новый подход к инвентаризации лишит недвижимости не только украинцев, которые эвакуировались, но и горожан, которые остались в Мариуполе. Так называемый второй этап подтверждения права собственности на квартиру предусматривает обязательное наличие российского паспорта и документов на жилье.

Ранее достаточно было получить справку о подаче заявления на оформление паспорта страны-оккупанта и за взятку оставить за собой квадратные метры. Так делали некоторые украинцы: возвращались из эвакуации в Мариуполь, несли необходимые документы в местную администрацию и снова выезжали в безопасные регионы.

"Человек в городе либо продает, либо (по большей части) сдает недвижимость россиянам. Деньги — через крипту получаешь в эвакуации. Теперь — все. Финита ля комедия. "Второй этап" — приди покажи паспорт. Хитрожопым будет интересно. Потому что обратно они уже не попадут по украинским паспортам, а там тоже их ждут с вопросом "почему не получил российский паспорт", — отметил Петр Андрющенко.

Плюс обязательно надо предоставить документы о праве собственности на квартиру (оригиналы или заверенные россиянами копии). На практике это означает потерю жилья многими мариупольцами: и теми, кто в эвакуации, и людьми, которые живут в домах родственников/друзей/арендованных у переселенцев.

Причиной появления новой схемы Андрющенко назвал нехватку жилья для "силового блока" и родственников погибших российских военных. Поэтому пришлось запустить схему официального похищения недвижимости. Экс-советник даже опубликовал список первых 170 квартир, которые отберут у владельцев.

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот

Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот 1 / 6

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам показали видео из Мариуполя, чтобы продемонстрировать, как выглядит город в третий год оккупации. На кадрах видны разрушенные здания, кучи мусора и обломков на дорогах. Это подтверждает обман россиян, которые утверждают, что якобы "восстанавливают" город, который сами же превратили в руины.

Также мы писали, что украинцы не смогут беспроблемно продать жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Потому что нотариусы и государственные регистраторы не смогут осуществить процедуру купли-продажи и внести сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.