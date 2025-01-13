Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали arrow

Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали

13 января 2025 13:49
Елизавета Супивская - редактор
Украинцы могут потерять квартиры в Мариуполе – что придумали россияне
Жилое здание в Мариуполе. Фото: Telegram
Елизавета Супивская - редактор

Оккупационные власти в Мариуполе придумали новую схему, как "отжать" жилье в украинцев и передать/продать российским военным или переселенцам. Начался второй этап инвентаризации недвижимости, призванный "отсеять" владельцев квартир с украинскими паспортами.

Об этом рассказал бывший советник городского головы Мариуполя, руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram.

Читайте также:

Как будут отбирать жилье у мариупольцев

Новый подход к инвентаризации лишит недвижимости не только украинцев, которые эвакуировались, но и горожан, которые остались в Мариуполе. Так называемый второй этап подтверждения права собственности на квартиру предусматривает обязательное наличие российского паспорта и документов на жилье.

Ранее достаточно было получить справку о подаче заявления на оформление паспорта страны-оккупанта и за взятку оставить за собой квадратные метры. Так делали некоторые украинцы: возвращались из эвакуации в Мариуполь, несли необходимые документы в местную администрацию и снова выезжали в безопасные регионы.

"Человек в городе либо продает, либо (по большей части) сдает недвижимость россиянам. Деньги — через крипту получаешь в эвакуации. Теперь — все. Финита ля комедия. "Второй этап" — приди покажи паспорт. Хитрожопым будет интересно. Потому что обратно они уже не попадут по украинским паспортам, а там тоже их ждут с вопросом "почему не получил российский паспорт", — отметил Петр Андрющенко.

Плюс обязательно надо предоставить документы о праве собственности на квартиру (оригиналы или заверенные россиянами копии). На практике это означает потерю жилья многими мариупольцами: и теми, кто в эвакуации, и людьми, которые живут в домах родственников/друзей/арендованных у переселенцев.

Причиной появления новой схемы Андрющенко назвал нехватку жилья для "силового блока" и родственников погибших российских военных. Поэтому пришлось запустить схему официального похищения недвижимости. Экс-советник даже опубликовал список первых 170 квартир, которые отберут у владельцев.

  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 1
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 2
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 3
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 4
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 5
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
  • Россияне придумали, как отобрать квартиры у мариупольцев — детали - фото 6
    Адреса квартир, которые отберут у мариупольцев. Фото: скриншот
1 / 6

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам показали видео из Мариуполя, чтобы продемонстрировать, как выглядит город в третий год оккупации. На кадрах видны разрушенные здания, кучи мусора и обломков на дорогах. Это подтверждает обман россиян, которые утверждают, что якобы "восстанавливают" город, который сами же превратили в руины.

Также мы писали, что украинцы не смогут беспроблемно продать жилье, расположенное на временно оккупированных территориях. Потому что нотариусы и государственные регистраторы не смогут осуществить процедуру купли-продажи и внести сведения в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

квартиры Мариуполь жилье оккупанты воровство

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

14:53 В Туле произошел пожар в военном госпитале — видео

14:47 Экс-министры Британии призывают отправить войска в Украину

14:33 В Киеве судили юношу, который поджег обувной магазин

14:32 Сказочное зрелище — небо над Одесчиной заполонили тысячи птиц

14:31 ИИ заменит программистов уже в 2025 году — прогноз Цукерберга

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Польские перевозчики борются за кадры — какие зарплаты в 2025

14:13 Низкая видимость — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:09 Стало известно, скольким прокурорам подтвердили инвалидность

14:07 В АТБ снизили цены на продукты — что продают дешевле

14:03 Мог бы еще постоять — депутат о памятнике Высоцкому в Одессе

14:53 В Туле произошел пожар в военном госпитале — видео

14:47 Экс-министры Британии призывают отправить войска в Украину

14:33 В Киеве судили юношу, который поджег обувной магазин

14:32 Сказочное зрелище — небо над Одесчиной заполонили тысячи птиц

14:31 ИИ заменит программистов уже в 2025 году — прогноз Цукерберга

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:30 Польские перевозчики борются за кадры — какие зарплаты в 2025

14:13 Низкая видимость — прогноз погоды в Харькове на завтра

14:09 Стало известно, скольким прокурорам подтвердили инвалидность

14:07 В АТБ снизили цены на продукты — что продают дешевле

14:03 Мог бы еще постоять — депутат о памятнике Высоцкому в Одессе

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

Text

13:05 Ситуация под Бахмутом и Покровском — детали от военного

Text

13:00 Британия призывает ввести миротворцев в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:45 В 30-й ОМБр заявили, что иногда СОЧ это облегчение для войска

Text

10:52 Комбат 30 ОМБр заявил о "проваленной мобилизации"

Text

10:22 Селезнев сравнил использование КАБов в 2024 году и сейчас

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чего ждать от встречи Трампа и Путина — эфир Ранок.LIVE

12 января 2025
Text

20:59 Гончаренко назвал главную проблему мобилизации — и это не ТЦК

11 января 2025
Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году