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Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі

13 січня 2025 13:49
Єлизавета Супівська - редактор
Українці можуть втратити квартири в Маріуполі – що вигадали росіяни
Житлова будівля в Маріуполі. Фото: Telegram
Єлизавета Супівська - редактор

Окупаційна влада в Маріуполі вигадала нову схему, як "віджати" житло в українців і передати/продати російським військовим чи переселенцям. Почався другий етап інвентаризації нерухомості, покликаний "відсіяти" власників квартир з українськими паспортами.

Про це розповів колишній радник міського голови Маріуполя, керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram.

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Новий підхід до інвентаризації позбавить нерухомості не лише українців, які евакуювалися, але й містян, які залишилися в Маріуполі. Так званий другий етап підтвердження права власності на квартиру передбачає обов’язкову наявність російського паспорта і документів на житло.

Раніше достатньо було отримати довідку про подання заяви на оформлення паспорта країни-окупанта і за хабар залишити за собою квадратні метри. Так робили деякі українці: поверталися з евакуації в Маріуполь, несли необхідні документи в місцеву адміністрацію та знову виїжджали в безпечні регіони.

"Людина в місті або продає, або (здебільше) здає нерухомість росіянам. Гроші — через крипту отримуєш в евакуації. Тепер — все. Фініта ля комедія. "Другий етап" — прийди покажи паспорт. Хитродупим буде цікаво. Бо назад вони вже не потраплять за українськими паспортами, а там теж їх чекають з питанням "чому не отримав російський паспорт", — зауважив Петро Андрющенко.

Плюс обов’язково треба надати документи про право власності на квартиру (оригінали чи завірені росіянами копії). На практиці це означає втрату житла багатьма маріупольцями: і тими, хто в евакуації, і людьми, які мешкають в оселях родичів/друзів/орендованих у переселенців.

Причиною появи нової схеми Андрющенко назвав нестачу житла для "силового блоку" і родичів загиблих російських військових. Тож довелося запустити схему офіційного викрадання нерухомості. Ексрадник навіть опублікував список перших 170 квартир, які відберуть у власників.

  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 1
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 2
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 3
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 4
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 5
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
  • Росіяни вигадали, як відібрати квартири в маріупольців — деталі - фото 6
    Адреси квартир, які відберуть у маріупольців. Фото: скриншот
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Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям показали відео з Маріуполя, аби продемонструвати, який вигляд має місто у третій рік окупації. На кадрах видно зруйновані будівлі, купи сміття та уламків на дорогах. Це підтверджує обман росіян, які стверджують, що нібито "відновлюють" місто, яке самі ж перетворили в руїни.

Також ми писали, що українці не зможуть безпроблемно продати житло, розташоване на тимчасово окупованих територіях. Бо нотаріуси і державні реєстратори не зможуть здійснити процедуру купівлі-продажу і внести відомості в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

квартири Маріуполь житло окупанти крадіжка

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