Восстановление Украины — сколько надо времени, чтобы достичь уровня благополучия европейцев

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

За восстановление Украины в экономическом плане полностью отвечает правительство. Возникают вопросы, разработана ли стратегия для восстановления, сколько времени и ресурсов на это нужно, с какими вызовами придется столкнуться нашим гражданам и др.

Об этом рассказал доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман в эфире Ранок.LIVE.

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Сколько времени может длиться восстановление

По словам эксперта, над стратегией восстановления активно работают. Даже в условиях полномасштабной войны нужно жить и развиваться, однако нынешних темпов экономического роста недостаточно, чтобы говорить о пути к полноценному восстановлению.

"Все прогнозисты говорят, что темпы экономического роста в 2025 году будут на уровне 3%. Это нормальный показатель для большой войны, но после ее окончания нужно достичь уровня 10% ежегодно. И так в течение 20-30 лет. А все потому, что Украине надо достичь уровня благосостояния европейцев, по крайней мере, государств Восточной Европы", — отметил Фурман.

Получается, что для восстановления темпы экономического роста должны находиться на уровне 7-10% в течение 25 лет, то есть одного поколения украинцев.

Что нужно для восстановления Украины

Базой для планомерного восстановления Украины должны быть реформы: судебная, налоговая, таможенная, антикоррупционная и др. Правительство много сделало для того, чтобы наше законодательство соответствовало европейскому, учитывая потенциальное вступление в ЕС. Но пока достигнутого недостаточно.

"Война принесла большие разрушения. Дороги, предприятия, аэропорты — все это нужно модернизировать, увеличивать инвестиции. Первое, на чем стоит сосредоточить силы, — это структурная перестройка нашего государства. И не следует гордиться экспортом сырья, когда до 25% граждан вынуждены экономить, поскольку живут за чертой бедности", — констатировал эксперт.

Он подчеркнул: надо продавать товары с добавленной стоимостью, поддерживать молодой и средний бизнес, минимизировать коррупцию. В качестве примера можно взять Польшу: после распада СССР ВВП обоих государств находились почти на одном уровне. А по состоянию на 2025 год ВВП Украины — 200 млрд долларов, ВВП Польши — более 600 млрд долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинский бизнес массово релоцируется за границу из-за роста коррупции, давления силовиков и рейдерства. Отечественные предприниматели выбирают Польшу, Венгрию и даже Узбекистан, где условия ведения собственного дела более прозрачны.

Также мы писали, будет ли евро дешеветь в ближайшее время. Эксперты расходятся во мнениях: кто-то предполагает падение курсовых показателей до конца 2025 года, некоторые прогнозируют подорожание. Украинцам желательно не покупать евро, дабы минимизировать риски.