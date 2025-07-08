Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Уровень благополучия ЕС — сколько времени уйдет на подъем Украины

Уровень благополучия ЕС — сколько времени уйдет на подъем Украины

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 21:10
Восстановление Украины — сколько надо времени, чтобы достичь уровня благополучия европейцев
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

За восстановление Украины в экономическом плане полностью отвечает правительство. Возникают вопросы, разработана ли стратегия для восстановления, сколько времени и ресурсов на это нужно, с какими вызовами придется столкнуться нашим гражданам и др.

Об этом рассказал доктор экономических наук и член совета Национального банка Василий Фурман в эфире Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Сколько времени может длиться восстановление

По словам эксперта, над стратегией восстановления активно работают. Даже в условиях полномасштабной войны нужно жить и развиваться, однако нынешних темпов экономического роста недостаточно, чтобы говорить о пути к полноценному восстановлению.

"Все прогнозисты говорят, что темпы экономического роста в 2025 году будут на уровне 3%. Это нормальный показатель для большой войны, но после ее окончания нужно достичь уровня 10% ежегодно. И так в течение 20-30 лет. А все потому, что Украине надо достичь уровня благосостояния европейцев, по крайней мере, государств Восточной Европы", — отметил Фурман.

Получается, что для восстановления темпы экономического роста должны находиться на уровне 7-10% в течение 25 лет, то есть одного поколения украинцев.

Что нужно для восстановления Украины

Базой для планомерного восстановления Украины должны быть реформы: судебная, налоговая, таможенная, антикоррупционная и др. Правительство много сделало для того, чтобы наше законодательство соответствовало европейскому, учитывая потенциальное вступление в ЕС. Но пока достигнутого недостаточно.

"Война принесла большие разрушения. Дороги, предприятия, аэропорты — все это нужно модернизировать, увеличивать инвестиции. Первое, на чем стоит сосредоточить силы, — это структурная перестройка нашего государства. И не следует гордиться экспортом сырья, когда до 25% граждан вынуждены экономить, поскольку живут за чертой бедности", — констатировал эксперт.

Он подчеркнул: надо продавать товары с добавленной стоимостью, поддерживать молодой и средний бизнес, минимизировать коррупцию. В качестве примера можно взять Польшу: после распада СССР ВВП обоих государств находились почти на одном уровне. А по состоянию на 2025 год ВВП Украины — 200 млрд долларов, ВВП Польши — более 600 млрд долларов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинский бизнес массово релоцируется за границу из-за роста коррупции, давления силовиков и рейдерства. Отечественные предприниматели выбирают Польшу, Венгрию и даже Узбекистан, где условия ведения собственного дела более прозрачны.

Также мы писали, будет ли евро дешеветь в ближайшее время. Эксперты расходятся во мнениях: кто-то предполагает падение курсовых показателей до конца 2025 года, некоторые прогнозируют подорожание. Украинцам желательно не покупать евро, дабы минимизировать риски.

Европейский союз деньги реформы экономика восстановление
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации